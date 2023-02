El banquillo del Valencia podría tener nuevo jefe en los próximas días. Tal y como ha informado Levante-EMV, Vicente Moreno y Baraja son los favoritos, aunque no hay nada cerrado. Voro, en la rueda de prensa previa al partido frente al Athletic en el que el equipo se juega la vida, reveló que el club no le ha comunicado que no sigue: «El club no me ha comentado nada. Mi trabajo es centrarme en lo mío». Al mismo respecto comentó que él está en el cargo «para dar soluciones, no problemas» y que entiende que el club «tome las decisiones que tenga que tomar».

En cualquier caso, Voro aseguró sentirse preparado para darle la vuelta a la situación mientras dure en el cargo: «Hemos tenido más tiempo para trabajar e incidir en diferentes aspectos a mejorar». Para lograrlo, el Valencia tendrá que ofrecer una imagen muy distinta a la que ofreció en Copa ante el mismo rival: «Cometimos errores que nos costaron goles y el equipo se pudo nervioso y empezó a jugar balones largos». El actual técnico explicó que el vestuario «anímicamente está bien» y que la solidez defensivas «es una realidad a mejorar» para empezar a lograr victorias. Tratamos de crecer desde el aspecto defensivo». Para ello, Voro no descartó un cambio de sistema: «Lo más importante es utilizar el sistema que mejor te puede llevar a conseguir los objetivos sabiendo los jugadores que tienes. Valoramos cualquier opción». Voro pide «apoyo» Sobre la manifestación Voro argumentó que «respeto absoluto a que la afición se exprese como considere oportuno. Entrar o no entrar. En estos momentos necesitamos el apoyo de la gente, aunque no estamos en condiciones de pedir nada. No me cabe la mínima duda de que la afición estará con el equipo». Entrenador, día clave B Menos de dos semanas después de comunicar que no buscaba entrenador, Miguel Ángel Corona acelera para fichar uno. El director deportivo del Valencia CF va a viajar a Singapur para tomar una decisión junto con Peter Lim y de ahí saldrá el técnico encargado de revertir la situación actual. Son días clave y acertar es imperativo. Los tres principales nombres en la lista del club para hacerse cargo del equipo son Vicente Moreno, Rubén Baraja y Nuno Espirito Santo. Con los dos primeros, de hecho, ya ha habido conversaciones aunque todo depende de la visión del máximo accionista para dar o no luz verde a la contratación del técnico. En primer lugar está el caso de Moreno. El preparador de Massanassa entrena al Al Shabbab del campeonato de Arabia Saudí y en el día de ayer hablaron con él. Su nombre gana fuerza en la lista de los responsables deportivos del club y las condiciones que plantea para recalar en el banquillo valencianista son las de un contrato de dos temporadas y media para luchar por conseguir el objetivo de salvar la categoría y seguir vinculado con la entidad de Mestalla. Para el ‘Valencia de Valencia’ es un perfil idóneo y está por ver si también lo ven así en Singapur cuando Lim se vea las caras con Corona. Después de finalizar su estadía en el RCD Espanyol, el entrenador valenciano se marchó a Arabia para dirigir al Al Shabbab, con el que se está jugando el campeonato contra el Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Salir del club árabe, no obstante, no entrañaría demasiada dificultad a nivel económico. Otro de los candidatos es Rubén Baraja, con el que tal y como avanzó 90 Minuts, el conjunto de Mestalla ya se ha reunido. Corona comió con él, le trasladó el interés del club y el exjugador del Valencia CF dio el ‘sí’, aceptó el reto de coger al equipo si es la elección definitiva de la entidad. El ‘Pipo’ ha desarrollado toda su carrera como técnico en banquillos de Segunda División a los mandos de equipos como Elche CF, Rayo Vallecano, Real Sporting, Tenerife y Real Zaragoza, su última experiencia en 2020. Su balance en la categoría de plata es de 137 partidos, 52 victorias, 41 empates y 44 derrotas, 171 goles a favor y 151 en contra y una media de puntos de 1,44 por encuentro.