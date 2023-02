Probablemente la noche de ayer fue la más complicada de todas en las veces en las que Salvador González ‘Voro’ se ha tenido que poner al frente del Valencia en momento de graves dificultades. El entrenador vivió una nueva derrota, en un 11-F en el que la afición clamó contra Peter Lim y tras el que el equipo se instala en los puestos de descenso a Segunda.

«No me han dicho nada. Sigo trabajando y buscando soluciones. No soy ningún problema, trabajo para intentar mejorar lo que creo que necesita el equipo para ganar», avisaba el técnico sobre su continuidad. De hecho el de L’Alcúdia insistía en que se limita a sus funciones en lo deportivo y desconoce qué ocurrirá en el Coliseum con el banquillo: «Estoy en el cargo que estoy que es como entrenador ahora mismo. El club es el que decide en las cuestiones que tenga que decidir».

Pese a la complicación de la situación, Voro consideró que el equipo mejoró respecto a las últimas derrotas y se aventura a avistar «brotes verdes» en el juego: «Estamos en una situación muy difícil y creo que hay brotes verdes. El equipo se ha esforzado y ha perdido por cuestiones puntuales. El fútbol a veces tiene estas cosas».

Por último de nuevo sobre su continuidad cerró: «Estaba en otro cargo que no tiene componente deportivo y ahora sí. Por lo tanto si el club tiene que tomar la decisión, que la tome. He sido franco, lo he dicho desde el primer momento».

Hugo Duro: «Cuesta arriba»

«Lo que sirve es ganar y estamos en una dinámica que parece que todo está cuesta arriba», dejó claro Hugo Duro ante el micrófono de DAZN a pie de campo. El atacante aseguró que «no tienen miedo», pero sí es consciente de que la reacción debe salir desde el vestuario: «Miedo no. Somos una gran plantilla y no nos están saliendo las cosas. Al principio de temporada había partidos que generábamos menos que hoy y los ganábamos. Solo lo podemos cambiar los jugadores, nadie de fuera».

Valverde y la ansiedad

El entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, opinó que su equipo ha ganado este sábado debido a la gran ansiedad del Valencia por la complicada situación que atraviesa y calificó la victoria como sufrida. «Ha sido un partido raro, como preveíamos, por muchas cosas: por el ambiente que había, por lo que ha rodeado este partido y porque jugábamos contra un equipo presionado por los resultados», indicó en rueda de prensa. «El dominio del primer tiempo era ficticio porque nos castigaban con contraataques y, pese a estar desajustados, hemos empatado. En la segunda parte hemos logrado el 1-2, pero hemos sufrido. Ha habido partidos en los que hemos estado mucho mejor y no hemos ganado», analizó.