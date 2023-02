Otro palo para el Valencia CF. Edinson Cavani estará fuera del equipo entre tres y cuatro semanas después de marcharse lesionado el pasado sábado contra el Athletic Club de Bilbao en Mestalla. El delantero uruguayo sufre, tal y como explicó Voro González tras el encuentro, «una lesión muscular». Después de ser sometido a pruebas se confirmó que no estará disponible hasta el próximo mes de marzo y que se pierde los vitales compromisos que tiene el equipo por delante para empezar a salir del pozo. Su lesión implicaría su ausencia segura frente al Getafe, Real Sociedad y Barcelona y la duda de cara al crucial duelo de Mestalla frente a CA Osasuna. No es su primera lesión esta temporada y obliga a Hugo Duro y Marcos André a dar un importante paso al frente en las próximas semanas.

A pesar de que no estaba en su mejor momento de forma, el ‘7’ es el máximo goleador del equipo y una baja muy sensible para lo que viene. El ariete uruguayo, que este mismo mes cumplirá 36 años, acumula siete goles esta temporada, de los que cinco son en LaLiga. Con su ausencia, llegará el momento de que hombres como Samuel Lino (4), Justin Kluivert (5) o Hugo Duro (2) den un paso al frente de cara al gol y aumenten sus guarismos, máxime en un momento de la temporada en la que el equipo está teniendo grandes problemas para ver puerta. Contra el Athletic tuvo muchas ocasiones y solo convirtió una, pero en los choques anteriores prácticamente no disparó entre los tres palos.

Esta es la segunda lesión que sufre Cavani en lo que va de temporada, pero es la primera de índole muscular. Junto antes de la disputa del Mundial de Catar se perdió dos partidos por unas dolencias en el tobillo. Se marchó del duelo contra el FC Barcelona a los 18 minutos de encuentro y se perdió los duelos contra la Real Sociedad y el Real Betis Balompié. El equipo sacó un empate a uno de Anoeta y ganó por tres goles a cero a los verdiblancos en Mestalla.

Pendienes de Lino y Yunus

Cavani no fue el único que salió de Mestalla el pasado sábado entre algodones. Yunus Musah y Samuel Lino también abandonaron el estadio con molestias, aunque ambos casos parecen menos graves. El equipo tuvo este domingo día de descanso y volvió a trabajar sobre el césped ayer a las once de la mañana en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Paterna. Ambos entrenaron y salvo sorpresa mayúscula estarán el lunes en el Coliseum Alfonso Pérez. En el caso del brasileño es importante teniendo en cuenta que Samu Castillejo cumplirá ciclo tras ver contra el Athletic su quinta amonestación.

Sí que terminó el partido, pero presenta molestias Eray Cömert. El central suizo, señalado en los dos goles del Athletic, no pudo entrenar con el resto de sus compañeros y estuvo con un readaptador haciendo carrera continúa. Esta semana vuelve de sanción Gabriel Paulista, que se jugará con Cenk Özkacar el puesto de central titular que acompañe a Mocutar Diakhaby. No está descartado que llegue el defensor helvético, pero el cambio en la zaga se presenta plausible.