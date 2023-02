En la madrugada del lunes al martes hora española se iniciaba la trascendental reunión que definirá el futuro deportivo a corto plazo del Valencia. Del criterio del máximo accionista Peter Lim pende la decisión que mantiene en vilo al valencianismo, como es la elección del entrenador que detenga la deriva en picado hacia la segunda división. A 11.000 kilómetros de toda la contestación social en la máxima efervescencia hacia su persona, Lim tendrá la posibilidad de escoger entre los dos candidatos que le propondrán los emisarios del club Miguel Ángel Corona y Javier Solís: Vicente Moreno y Rubén Baraja.

Con la llamativa ausencia de la presidenta del club y su persona de máxima confianza, Lim escuchará los argumentos expuestos por el director deportivo del club y por el director deportivo sobre las dos opciones. En los propios expedicionarios no hay una certeza asumida de por dónde se decantará el empresario singapurés, cuyo errático proyecto ha llevado a la entidad al momento más delicado de sus casi 104 años de historia. La opción A propuesta desde el departamento técnico será la de Vicente Moreno. El técnico de Massanassa dirige actualmente al Al-Shabab de Arabia Saudí, pero vería con buenos ojos recalar en el club en el que se formó como futbolista, hasta casi recalar en el primer equipo. El Valencia no debería abonar ninguna cláusula liberatoria por un técnico que, además de conocer la idiosincrasia del club, está muy experimentado en su trayectoria en lides como la que ocupa al Valencia, como es la lucha por la permanencia en Primera. El principal inconveniente, sin embargo, para que Lim acepte es la voluntad del entrenador valenciano de firmar un contrato a medio plazo, que no se limite solo al próximo mes de junio, y así tratar de consolidar un proyecto. En un inicio, Lim era más partidario de apostar hasta el final de temporada y así abordar el regreso en junio de Nuno Espirito Santo. Esa fue la razón por la cual se apostó por Voro González durante toda la segunda vuelta. No obstante, el nulo efecto en los resultados y la presión creciente sobre Meriton obligan a replantear la postura inicial.

En caso de no prosperar Moreno, la alternativa es la de Rubén Baraja. La leyenda de la edad de oro del club, formado como técnico en la Academia de Paterna, nunca ha ocultado su deseo de dirigir al club con el que ganó dos Ligas, una Copa, una Copa de la UEFA, una Supercopa de Europa y jugó una final de Champions League. Sin equipo desde 2020 cuando pasó por el Zaragoza, con un liderazgo natural que conectaría con un Mestalla muy frustrado con la caída del equipo, el vallisoletano sí estaría dispuesto a comprometerse solo hasta el mes de junio, lo que encajaría más en los planes del máximo accionista.

O todo sigue igual

Está la posibilidad añadida de que Lim no se decante por ninguna de las opciones, pese a recibir en audiencia tras recorrer medio mundo a los dos empleados del club. Cabe la opción de que elija una tercera vía, en forma de entrenador llegado por consejo de sus asesores de confianza, desde la agenda disponible de Jorge Mendes o hasta las sugerencias de la llamada Generación del 92 del Manchester United encabezada por su amigo, y socio en el Salford, Gary Neville. Tampoco hay que descartar, tras la inacción en el mercado de fichajes, que Lim se decida por la continuidad de Voro, el recurso más usado (y a la fuerza desgastado) para levantar al equipo de cada crisis.