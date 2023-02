El Valencia es el peor equipo de LaLiga desde que se reanudó la competición después del Mundial. Un punto de los 21 últimos posibles tienen la culpa. El conjunto valencianista, antes con Gattuso y ahora con Voro, camina moribundo hacia segunda mientras que la mayoría de rivales directos por el descenso han reaccionado y afrontan la segunda vuelta del campeonato con la flecha hacia arriba. Fichar no era garantía de éxito, pero en la reacción de la mayoría de clubes que luchan por la permanencia hay un denominador común: el plus de los fichajes del mercado de invierno. Los refuerzos de enero están teniendo un impacto positivo en muchos de los equipos de abajo. El rendimiento de sus incorporaciones empieza a traducirse en titularidades, goles, asistencias y puntos. Una tendencia que contrasta con el Valencia. Peter Lim decidió no fichar y LaLiga está demostrando que el equipo lo pagará caro.

Los fichajes le han cambiado la cara por ejemplo al Valladolid. Cyle Larin con dos goles y Darwin Machis con una asistencia han sido claves en su racha de 7 de 9 puntos. Además, Luis Pérez o Hongla se han ganado la titularidad relegando a un segundo plano a Iván Fresneda y El Yamiq. «Estoy muy contento con los jugadores nuevos», decía Pacheta. También los fichajes le han dado vida al Cádiz hasta el punto de sacarlo de los puestos de descenso. El ‘6’ Gonzalo Escalante se ha hecho fuerte en el centro del campo y ya lleva dos goles. También ha visto puerta Sergi Guardiola. Roger todavía no se ha estrenado, pero lleva dos titularidades consecutivas siendo importante para el equipo. «Estoy muy contento, pedimos fichajes y aquí están, son jugadores que nos dan frescura y nos ayudan», asegura Sergio. El Sevilla tenía un problema en el centro de la defensa y el fichaje de Loïc Badé ha empezado a solucionarlo. La influencia positiva del francés es innegable. Sampaoli avala el fichaje. Cinco titularidades y tres victorias con portería a cero. Pape Gueye y Bryan Gil ofrecieron rendimiento inmediato en el triunfo contra el Mallorca y en Sevilla ya lamentan que llegaran cedidos sin opción de compra. Suman. El Celta de Vigo se reforzó con Haris Seferovic, cedido del Benfica, y el delantero suizo empieza a sumar. Lleva dos partidos con buenas sensaciones. Contra el Atlético provocó la expulsión de Savic y casi fuerza un gol en propia puerta de Reinildo. Carlos Carvalhal es muy optimista. «Es un jugador que con tiempo y semanas a la afición le va a gustar mucho». En Balaídos se espera que vaya a más. El Almería también celebra los goles de Luis Suárez. El nuevo delantero colombiano, cedido por el Olympique de Marsella, ya ha visto puerta en dos ocasiones. Marcó en la derrota contra el Betis el pasado fin de semana y en la importante victoria sobre el Espanyol. Hasta los fichajes del colista Elche dan puntos. Carmona no conoce la derrota en los tres partidos como franjiverde y Nteka se estrenó ante el Villarreal con triunfo. Lautaro Blanco y Magallán también están aportando en la mejoría del juego del conjunto ilicitano. En Cornellà, César Montes ya es intocable para un Espanyol que espera la aportación de Denis Suárez, Gragera y Pacheco.