Miguel Zorío, exvicepresidente del Valencia CF sigue apretándole las tuercas a Peter Lim y a sus colaboradores necesarios. En este caso aporta un dato nuevo: «de una forma sorprendente la inversión del club en el nuevo Mestalla se ha incrementado en 50 millones de euros en los años de gestión de Peter Lim, cuando no se ha puesto un solo ladrillo en el estadio. Cuatro power points del arquitecto de cabecera no pueden justificar este sobreprecio, que ya no sólo afecta al área deportiva, en la que se han movido más de 1000 millones de euros y se pueden haber generado unas comisiones y gastos de traspasos superiores a los 400 millones de euros».

Petición a la Fiscalía Esta denuncia se suma a la que presentó hace unos días el líder de Marea Valencianista, quien pide ahora que Fiscalía, cuando abra la pertinente investigación, llame como testigos a los ejecutivos que ha tenido el club blanquinegro «en estos años de chanchullos y mercadeo indigno». Miguel Zorío avisa «que los ejecutivos y empleados, si quieren evitar su responsabilidad penal. Es imposible que estos movimientos de arquitectura financiera se puedan hacer en un club de fútbol sin el conocimiento de los ejecutivos de primer nivel de los respectivos departamentos. Hay que recordarles que Fabián Ayala ya denunció sobreprecios en las compras y ventas de jugadores en la época de Salvo, Nuno, Mendes y Lim. Es fundamental que los ejecutivos piensen también en su responsabilidad penal, en este caso de vaciado sangrante de las cuentas del club».