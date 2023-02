José Luis Gayà ha lanzado un mensaje a la afición del Valencia CF al mismo tiempo que el club anunciaba el fichaje de Rubén Baraja como nuevo entrenador del primer equipo. El de Pedreguer pide el apoyo y la unión de la afición en el momento difícil que atraviesa el equipo y rueda que las críticas no incurran en el insulto o el menosprecio.«Ahora, más que nunca, es el momento de estar unidos. Sufrís lo mismo o más que nosotros», ha publicado en Instagram. El capitán recuerda cuando era un joven aficionado y se pone en la piel del valencianismo: «Durante muchos años, desde que era un niño, yo también he estado en las gradas de Mestalla y sé de la impotencia y la rabia que se siente cuando los objetivos no se alcanzan, pero dividirnos solo nos hará más débiles».

«Nuestro mayor patrimonio no es un fichaje ni un título, es nuestra AFICIÓN y, es ahora, cuando nuestros caminos no se pueden separar», prosigue. Por último: pide que se mantenga el respeto en las valoraciones sobre el equipo: «Aceptamos críticas, consejos y recomendaciones, pero el insulto o el menosprecio nunca serán el camino correcto. Gracias VALENCIANISTAS por estar siempre junto a nosotros».