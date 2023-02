Rubén Baraja no tiene miedo. Cree que es su momento y que su perfil como el suyo. Su vuelta al Valencia ha sido un acto de responsabilidad moral, amor al club y valentía. Lo primero que sintió el Pipo cuando el club le nombró como nuevo entrenador del equipo fue un «gran honor» y un «privilegio» por haber conseguido su «hito máximo» en su carrera en los banquillos. El vallisoletano se sacó el carnet de entrenador hace años para dirigir algún día al Valencia. Ese día llegó. Como dice él, «es mi momento y quiero aprovecharlo». «Volver lo describiría con una frase. ‘Para mí entrenar al Valencia es el sueño de mi vida’. Por eso soy entrenador. El hito máximo que yo tengo en mi cabeza cuando empiezo es poder entrenar al Valencia algún día. Imagínate cuando el club te llama para darle además la vuelta a una situación complicada. Volver a casa para mí es un gran honor a pesar del momento en el que vuelvo», explicaba.

La palabra miedo no está en el diccionario del Pipo y menos si es a los mandos del Valencia. «Para mí estar aquí es un privilegio. ¿Miedo de qué? Me dan la posibilidad de entrenar a mi equipo, estoy en mi casa, tengo a mi gente, tengo a mi público y me dan la posibilidad de entrenar en primera división. Siempre tienes que ver la historia como positiva. El vértigo, el miedo a enfermedades y cosas así. Por entrenar y hacer las cosas que te gustan... no. Yo lo comentaba con Carlos (Marchena) por la mañana. Quiero disfrutar de la experiencia, del momento. No me quiero limitar. Cualquier persona que entra en pánico se paraliza», señalaba.

Ni siquiera le preocupa el riesgo de que su queme su leyenda como jugador del Valencia. «Ese riesgo está. Que yo venga aquí es algo valiente. Lo asumo. El momento me hubiera gustado que fuera otro. No es algo que me vaya a restar energía. Vamos a dejar nuestro 120%. El máximo. Cuando tu dejas el máximo las cosas pueden ir mal o bien, pero esto es algo que hay que afrontar con gran responsabilidad. Esto hay que afrontarlo con carácter, echarle responsabilidad. Queremos conseguir los objetivos»

Rubén reveló que quiso hacerle ver a Miguel Ángel Corona en su primera reunión que era la persona adecuada. «Yo quería que él sintiera que yo soy la persona adecuada. Vengo para ayudar. Es mi momento y voy a intentar aprovecharlo». El Pipo tiene claro que «el club necesita un perfil como el mío». «Yo quería entrenar al Valencia. Para mí partimos de la base de que uno está en esta situación por sentimiento y corazón. La mitad de mi vida la he vivido en València, mis hijos son valencianos...», argumentaba.

No piensa más allá de junio

El técnico, que ha firmado hasta el 30 de junio de 2023, dejó claro que ahora mismo no está pensando en la posibilidad de ampliar el contrato. «Esto ahora no lo valoro. No sé lo que pasará en cuatro meses. He venido aquí con ilusión, hambre y ganas de demostrar para aprovechar mi oportunidad. Me voy a centrar en lo importante. Mi momento es este, el primer partido de liga. El mañana. No pienso ni en junio, ni en marzo ni en abril. Esto lo quiero dejar claro. Yo no tengo necesidad de hipotecar al club con lo que va a pasar en mucho tiempo».

Baraja no esconde que está ante el reto más difícil de su carrera, pero se lo toma con optimismo. «Sé lo que significa este reto pero lo tomo con determinación y carácter. Hay que ser valiente en la vida y buscar las cosas siendo optimista». El Pipo no ha entrenado en primera división todavía, pero está tranquilo por su experiencia y su preparación. «Yo quiero cambiar esta dinámica y me siento capacitado para poder hacerlo. Llevo una trayectoria de varios equipos de segunda división , lo cual me hace estar tranquilo antes de este reto. La mayoría de situaciones que he vivido han sido parecidas, casi nunca ha empezado algo de cero. Me siento con la confianza y con la preparación, pero lógicamente no pienso más allá de mañana». Tampoco en si tendrá contacto o no con Peter Lim. Algo que de momento no se ha producido. «No he tenido la oportunidad pero es algo que no me preocupa ni me obsesiona. Estoy centrado en lo importante», afirma.

Y lo importante ahora mismo para Baraja es hablar con sus jugadores y sacar al equipo de los puestos de descenso. El Pipo recibió un buen feedback de su conversación con los tres capitanes José Luis Gayà, Jaume Domènech y Gabriel Paulista. «Hablé con los tres capitanes y me mandaron un mensaje positivo. El equipo quiere, pero claro... Yo esto tengo que hacérselo sentir. Ellos tienen que sentir lo importante que es jugar en el Valencia y que el Valencia es un club muy grande». Sus mensajes al vestuario los tiene claros: «Hay dos mensajes muy claros. Tenemos que asumir la realidad en la que estamos. Tengo que mandarles un mensaje de realidad. Y por otro lado, un mensaje de confianza. Tienen que sentir que con el trabajo del día a día vamos a trabajar y mejorar. Para mí es importante transmitir a los jugadores un mensaje de exigencia. Los jugadores han de entender que aquí hay unas premisas innegociables en el trabajo, en el compromiso y en la actitud. Queremos ser un equipo completo, compacto, con hambre y actitud. Ellos tienen que ayudar también para conseguir todo esto lo antes posible», manifestaba.

A Baraja no le preocupa la juventud de su plantilla. Cree en el margen de mejora del grupo. «Hay un grupo que quiere creer y crecer. Es un grupo joven que es algo que a mí me motiva mucho. El jugador joven tiene la mentalidad de crecer. En mi carrera si algo se ha destacado siempre ha sido la de poner a los jóvenes, igual por empezar en el fútbol formativo. Algunos de los jugadores que están en el primer equipo estuvieron conmigo en el juvenil. Si haces un buen trabajo y crees en ellos pueden llegar a la élite. Creo en las posibilidades de mejora y en el crecimiento de este equipo. Creo en nuestro trabajo como cuerpo técnico. Trataremos de darles las herramientas para que ellos encuentren las herramientas para ser competitivos y ganar partidos. La situación es difícil, pero confiamos en encontrar el camino. El Valencia debe tener la entidad suficiente como para salir de esta situación».

Recuperar «equilibrio»

El Pipo tiene un objetivo futbolístico: recuperar el «equilibrio». «Buscaremos el equilibrio. Debemos ser capaces de ser un equipo que sepa interpretar el juego. Tenemos que saber defender bien, estar ordenados, presionante, un equipo que sepa salir a la contra. Que sepa manejar el tiempo de los partidos y manejar la posesión. Tenemos que ser un equipo completo». Su sistema es el 4-4-2, pero está abierto a todo en busca del equilibrio: «En mi trayectoria ha sido sello característico, creo en ese sistema pero estoy abierto a otros sistemas. Dependerá de lo que necesita el equipo. Buscamos que el equipo sea competitivo y nos da igual el sistema».

Llamamiento a la afición

Baraja no quiso olvidarse de la afición. Entiende las manifestaciones y la crispación social, pero su deseo como entrenador es que el valencianismo arrope a su equipo. «Es una situación que se ha generado. A mí como entrenador del Valencia me gustaría que la gente estuviera con el equipo. Nosotros tenemos que hacerles sentir a nuestros aficionados como equipo que necesitamos a nuestra gente. Yo hoy soy un valencianista más aunque sea entrenador. Yo soy uno más de ellos. A mí me gustaría eso, que los aficionados entendieran que yo estoy aquí y apoyen al Valencia. Lógicamente no puedo convencerlos a todos de nada. Quiero jugarme el momento con el Mestalla que conozco. El Mestalla que te alienta, empuja y hace ganar partidos. En 2008 la gente nos llevó en volandas a la salvación».