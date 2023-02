Rubén Baraja ha sacado el bisturí táctico para salvar al Valencia del descenso a segunda división. El técnico ha trasladado a la plantilla su intención de dominar dos dibujos: el 4-4-2 y el 4-2-3-1. Así se lo ha hecho saber en sus primeras charlas en la ciudad deportiva de Paterna, según ha podido saber SUPER. El objetivo del Pipo es que sus jugadores controlen los dos esquemas de juego por igual y sepan adaptarse a ellos en función de las circunstancias de cada partido y de cada fase de partido. Ser un equipo versátil y rico tácticamente que sepa leer cada momento del juego es una de sus prioridades. La pizarra y el orden táctico siempre suma.

Baraja parte del 4-4-2 y el 4-2-3-1 como sistemas base. A los dos les ha dado la misma importancia desde el primer día de trabajo. El Pipo quiere que sus futbolistas interioricen por igual el 4-4-2 con dos delanteros y el 4-2-3-1 con un enganche y un atacante de referencia. Ambos esquemas tienen un denominador común: una línea de cuatro en defensa y un doble pivote. Todavía es pronto para hablar de un once titular, pero el técnico ensayó en el entrenamiento del viernes con Thierry Rendall, Eray Cömert, Mouctar Diakhaby y José Luis Gayà atrás. El vallisoletano cree que el juego está por encima de los sistemas y estaría dispuesto a cambiar de propuesta si no es capaz de sacar el mejor rendimiento de sus jugadores.

Para el Pipo lo más importante, más que los dibujos, es encontrar el «equilibrio» que no encontraron ni Gennaro Gattuso ni Voro. Baraja quiere que el Valencia sea capaz de dominar todos los registros de juego. Busca un equipo más completo, armado de más y mejores recursos, que no solo dependa del juego horizontal. El Pipo quiere que su Valencia está mejor preparado para salir a la contra o jugar en largo. Es decir, para ser más vertical. Los datos lo explican. El equipo es el noveno de LaLiga en pases cortes (395 por partido) anclado en el sello Rino, pero está por detrás de la media en pases al hueco (uno por partido) y es el 17º del campeonato en pases en largo (52 por partido). La transición táctica es necesaria. El Pipo está en ello.

Su mensaje táctico en su acto de presentación fue toda una declaración de intenciones. «Nosotros buscaremos el equilibrio. Debemos ser capaces de ser un equipo que sepa interpretar el juego. Tenemos que saber defender bien, estar ordenados, presionante, un equipo que sepa salir a la contra. Que sepa manejar el tiempo de los partidos y manejar la posesión. Tenemos que ser un equipo completo. Esto hay que trabajarlo. Muchísimo en todos los sentidos», decía.

La influencia de Rafa

Rafa Benítez y su 4-4-2 es, sin duda alguna, uno de los grandes referentes tácticos para Baraja y Carlos Marchena. El técnico madrileño ve «capacitados» a sus exjugadores para sacar al Valencia de la zona de descenso a segunda. «Ojalá Baraja y Marchena reviertan la situación porque merecen estar más arriba», decía en Onda Cero. Benítez también explicó en El Larguero de la Ser que la opción de su regreso a Mestalla ha existido «en alguna ocasión», pero que necesita «una estructura» para trabajar, dejando entrever que con Peter Lim no se dan las condiciones deportivas para que pueda hacer un buen trabajo en el Valencia. «Pongo el ejemplo de Fernando Alonso. Si no le dan los medios, no se le puede cuestionar», explicó.