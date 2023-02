Rafa Benítez es para muchos el mejor entrenador de la historia del Valencia CF. Ganador de dos ligas, una Copa de la UEFA y una Supercopa de Europa, el técnico brindó una época dorada al valencianismo a principios de siglo. La afición siempre ha anhelado el día en que el reencuentro pudiese darse, pero no ha llegado a cuajar nunca esta posibilidad.

El propio Benítez explicó en El Larguero que la opción de su regreso a Mestalla ha existido «en alguna ocasión», pero que necesita «una estructura» para trabajar, dejando entrever que con Peter Lim no se dan las condiciones deportivas para que pueda hacer un buen trabajo en el Valencia CF. «Pongo el ejemplo de Fernando Alonso. Si no le dan los medios, no se le puede cuestionar», explicó.

En su ruta por los medios, el preparador madrileño también estuvo en Onda Cero y habló sobre la situación del club, así como el reto que inician dos de sus pupilos más distinguidos en el Valencia como son Rubén Baraja y Carlos Marchena: «El Valencia debe estar arriba disputando puestos para entrar en Champions. Me da mucha pena la situación. Ojalá Baraja y Marchena reviertan la situación porque merecen estar más arriba», señaló.

Fue el entrenador que más les hizo crecer y con el que consiguieron logros en Mestalla. Ambos siempre han confesado que Benítez fue desde su etapa juntos su gran referencia para el mundo de los banquillos. En su presentación, de hecho, Benítez quiso mandarles un mensaje: «Hola Rubén, lo primero que tengo que hacer es darte la enhorabuena. Entrenar al Valencia CF da prestigio. Sé que como tú y Marchena tenéis capacidad para sacar al club adelante. Habéis sido jugadores importantes. Lo habéis hecho bien, el equipo se salvará al final y los aficionados estarán contentos. Espero que tantas y tantas horas que hemos pasado juntos te hayan servido. El mejor consejo que puedo darte es que seas tu mismo y que tomes decisiones con sentido común. Tienes capacidad de sobra para hacerlo bien», señaló.