La defensa empieza desde cero con Rubén Baraja

La llegada de un nuevo entrenador es siempre una inyección extra de motivación para los futbolistas, y más cuando se trata de una absoluta leyenda como es Rubén Baraja. Los jugadores del Valencia, por segunda vez esta temporada, tendrán de alguna manera la oportunidad de ‘volver a empezar’. Con Voro no salió bien. Tras tres derrotas en tres partidos el de L’Alcúdia abandonó el cargo y el elegido por la dirección de Mestalla es el ‘Pipo’. Una de sus primeras tareas es confeccionar cuál será su zaga titular, que ha variado mucho a lo largo de las jornadas desde que comenzó la temporada.

En los carriles no hay dudas. Gayà y Thierry son titulares indiscustibles siempre que están en condiciones físicas óptimas, algo que está siendo difícil de ver en el caso del portugués. Las dudas aparecen en el centro de la defensa. Gattuso inició el curso con Diakhaby y Cömert como su pareja de máxima confianza. Y la realidad es que las cosas no le iban mal al equipo, sobre todo en comparación con la actualidad. La lesión de Diakhaby lo cambió todo y fue Cenk quien empezó a contar con más protagonismo, incluso después del Mundial, cuando Mouctar ya estaba recuperado. Sin embargo, el francés no regresó de la lesión al mismo nivel con el que se fue y Rino le quitó el cartel de ‘indiscutible’. Gabriel Paulista, por su parte, parecía haberse quedado con el estatus de cuarto central. Sin embargo, la llegada de Voro lo cambió todo, o mejor dicho, pudo haberlo cambiado de no ser por la expulsión que se ganó contra el Madrid.

El brasileño fue titular en el primera partido con el nuevo entrenador. Desde entonces no ha podido volver a jugar aunque ya ha cumplido con su sanción y estará disponible para visitar el Coliseum Alfonso Pérez este lunes.

La pelota está ahora sobre el tejado del nuevo entrenador. El Pipo debe decidir qué jugadores formarán parte de la línea defensiva en su ‘once de gala’, al menos de momento. Los últimos entrenamientos de la semana han dejado ciertas pistas al respecto. El vallisoletano probó con Thierry-Cömert-Diakhaby-Gayà. Esta sería la defensa con la que el Valencia abrió la temporada y sacó los mejores resultados. Aquellos que le hacían formar parte de la lucha por los puestos europeos, aunque fuera durante poco tiempo. Uno de los principales objetivos de Baraja será conseguir que todos ellos recuperen su máximo nivel, especialmente Diakhaby, que es el jugador del Valencia cuya mejor versión más se echa de menos. Otro punto clave es el de Thierry. Su máximo nivel está muy por encima de lo que puede ofrecer Foulquier, pero en el último mes de competición no ha podido ayudar al equipo por un problema muscular del que ya está recuperado.

El ‘Pipo’ inventó un ‘6’

Rubén Baraja tiene el mismo problema con el que se encontraron Javi Gracia, José Bordalás, Gennaro Gattuso y Voro González las tres últimas temporadas. En la plantilla no hay un ‘6’ específico. Uno de los legados del Pipo como entrenador del Juvenil, más allá del título de campeón en División de Honor en 2014, fue la reconversión de Carlos Soler de mediapunta a pivote. Un movimiento táctico que llamó la atención de los responsables de la Academia, ayudó al equipo a ganar partidos y marcó la carrera deportiva del canterano. «Soler: producto Baraja», titulaba el periódico Superdeporte tras la explosión del excapitán valencianista.

Soler comenzó en la escuela del Valencia jugando de ´9´. Casi quinientos goles en Paterna le avalaban. Fue a partir del Juvenil B cuando Rubén Mora comenzó a alternarlo de ´10´ y de ´8´. El paso definitivo lo dio Rubén Baraja en el Juvenil A. Muy prontito. Desde la pretemporada 2014/15. Allí se dio cuenta que estaba ante un mediocentro nato en potencia. Hablaban el mismo idioma. Soler no era un mediapunta. Ni siquiera un llegador. Era algo más. Fue entonces cuando el entrenador retrasó la posición de Carlos para que jugara de cara y guiará al equipo por delante de la defensa. De ‘6’. Algo que sorprendió mucho en la escuela. El Pipo quería un Valencia protagonista con balón, que llevara el control y fuera fuerte en la salida de balón. El elegido para conducir ese proyecto fue Carlos. Depositó toda la confianza en él y acertó.

Casi diez años después el Pipo está obligado a acertar con el ‘6’. Bordalás apostó por adelantar la posición de Hugo Guillamón. También Gattuso en la primera parte de la temporada. El italiano también dio galones de pivote a André Almeida tras el Mundial. El otro centrocampista que puede asumir esa posición es Nico González. El problema es que el gallego, cedido por el Barcelona, estará como mínimo tres semanas más de baja por culpa de su fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo.