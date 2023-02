Los ecos de la multitudinaria manifestación del 11 de febrero todavía se escuchan en el mundo del fútbol. Las imágenes de las protestas contra Meriton en la Avenida de Suecia y sobre todo la de Mestalla vacío durante los primeros 19 minutos del Valencia-Athletic siguen dando que hablar una semana después. La fotografía «potente» de dimensión internacional que buscaba Libertad VCF para erosionar la figura de Peter Lim ha conseguido su objetivo. El 11-F dio la vuelta al planeta y está sirviendo de inspiración para que muchos medios de comunicación internacionales describan la verdadera realidad del club.

El último medio internacional en denunciar el drama del Valencia de Lim ha sido la prestigiosa revista Forbes bajo el título: «El nuevo liderazgo de Valencia (Rubén Baraja) no ayuda ni un poco al propietario multimillonario Peter Lim». La revista señala al máximo accionista como culpable de la «situación desesperada del club al borde del descenso». Forbes recuerda las ventas de Ferran Torres, Carlos Soler y Gonçalo Guedes y acusa a la propiedad de conformista en su gestión: «Lim se ha conformado con mantener las cuentas bajo control en lugar de arriesgar dinero para competir por trofeos» explicando que Lim no entiende ni ha querido entender lo que significa el Valencia para mucha gente. «Lim no tiene ningún motivo personal para vender, y el equipo permanecerá anclado hasta que cambie la estructura en la parte superior», explicaban en su publicación.

Forbes se une a la lista de medios internacionales que han dado altavoz al 11-F en los últimos días y han intentado explicar en sus países el verdadero problema del Valencia y del valencianismo como ESPN, BBC, The Guardian, Daily Mail o el brasileño Trivela. La imagen de Lim se sigue dañando y eso molesta y mucho a la propiedad. Ya pasó algo similar en la protesta de mayo que acabó con la salida de Anil Murthy. De hecho, Layhoon Chan admitió en la Junta del 12 de diciembre que aquella protesta hizo daño y llegó a Singapur. «Vi las imágenes de la protesta y el estadio vacío. Es algo que no podemos permitir». La historia se repite.