El Valencia visita el Coliseum Alfonso Pérez en un partido marcado por el drama de dos equipos que no ha ganado en todo 2023 y que ven como se puede complicar su permanencia en Primera División si su reacción se hace esperar más. Con el cambio de entrenador se espera también otra imagen, un cambio significativo que ‘reviva’ al equipo, pero también un paso al frente de determinados jugadores. Algunos por ejercer su liderazgo natural, otros porque empiezan de cero y otros porque las bajas le abren la puerta a una nueva oportunidad de demostrar su valía.

Para empezar la lesión de Edinson Cavani deja la vacante del ‘9’ titular que Hugo Duro y Marcos André deben rellenar. A la sombra del uruguayo, los dos llevan una temporada más bien discreta y ahora deben erigirse como los responsables del gol en un equipo que los necesita. El madrileño parte con ventaja y en su regreso a casa quiere hacer valer la ‘ley del ex’ para hacerse con ese puesto.

En la zona defensiva también hay dudas. El equipo no está siendo nada fiable y ninguna pareja de centrales ha logrado asentarse en el once. Mientras que Eray Cömert y Mouctar Diakhaby parece que parten con algo de ventaja, Gabriel Paulista está ante su enésima oportunidad de recuperar el puesto. El central hispanobrasileño no ha logrado rendir a un buen nivel en lo que va de año, Voro González le dio la alternativa en el Santiago Bernabéu y la desaprovechó con su expulsión y algunos errores, pero ahora con Rubén Baraja está ante su último tren. La experiencia es posiblemente su principal credencial en una situación como esta.

Más allá de estos casos, el equipo necesita el paso al frente de jugadores que rindieron muy bien en la primera parte de la temporada y que en los últimos meses han caído en picado en su rendimiento. En el centro del campo, para empezar, Hugo Guillamón ha de volver a ser ese futbolista con capacidad para gobernar el juego y ofrecer soluciones al equipo. También Yunus Musah aportar esa dosis extra de ritmo y atrevimiento para marcar diferencias en la medular. Arriba Samuel Lino también debe volver a ser el que impresionó en un inicio y recuperar su capacidad de desborde en el uno contra uno y para generar peligro. Baraja decidirá si apuesta por ellos y por recuperar su mejor versión desde el principio.