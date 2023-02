Las Peñas del Valencia CF han dicho ‘basta ya’ a Peter Lim. Así lo ratificaron después de la convocatoria de su Asamblea Extraordinaria celebrada en el Complexe Esportiu i cultural La Petxina. Después de muchas horas allí reunidos, después de escuchar a su presidente Fede Sagreras y de las intervenciones de las diferentes peñas congregadas -que podían estar representadas por una persona cada una- que lo consideraron se procedió a una votación que dio un resultado claro: La Agrupació romperá cualquier relación con Meriton Holdings como representantes del club y apoyará y tratará de liderar el movimiento social iniciado para sacar al máximo accionista de Mestalla. La posición de este importante colectivo, que vertebra a una importante parte del valencianismo, era de gran interés para la afición y después de esta reunión ha quedado clara como colectivo por amplia mayoría.

La cita tenía un solo punto del día: «Acciones y decisiones sobre el presente y futuro de las peñas con respecto al club» y que recogía los diferentes subpuntos a votar: «Dar apoyo a les acciones cívicas que se convocan por protestar por la mala gestión del máximo accionista» (resultado: 163 sí, 2 no y 0 abstenciones), «apoyo incondicional al equipo en todo momento» (163 sí, 1 no y 3 abs), «continuidad de l’Agrupació en la plataforma De Torino a Mestalla» (135 sí, 17 no y 15 abs) y «Exigir al máximo accionista que si no es capaz de revertir la situación tanto económica como deportiva que proceda a la venta de sus acciones» (158 sí, 9 no y 0 abstenciones). Este último punto suscitó la polémica porque mucha gente considera que el tiempo de Lim ha acabado y ahí se da pie a darle una salida al máximo accionista que no sea poner a la venta sus acciones y marcharse ya de Mestalla.

A petición de la Peña Balaguer en su intervención también se introdujo un nuevo y clave punto a las votaciones: «Romper relaciones con Meriton» (163, 2 y 2) y también el de «liderar u organizar protestas» (164, 3 y 0). Una mayoría amplísima y contundente en todos los puntos propuestos. La realidad es que la tónica general en todos los discursos de las peñas que asistieron de forma presencial fue cargar contra Meriton con mucha dureza.

La cita, que duró muchas horas, empezó pasadas las 17:30 cuando se empezaron a congregar peñistas en La Petxina. Mientras esperaban a la llegada del resto se empezaron a generar corrillos de aficionados hablando sobre la delicada situación del Valencia CF.

La preocupación y el miedo están a flor de piel en las Peñas y así lo expresaban en sus conversaciones. La posición del equipo en la tabla, la devaluación que ha experimentado en los últimos años y el gris destino que le auguran al club en manos de Peter Lim por su gestión. Hubo 178 peñas (86 presenciales y 92 delegadas) en la Asamblea que supone la ruptura de las peñas con Lim.