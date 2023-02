Rubén Baraja volvió a comparecer ante los medios de comunicación con un talante positivo. Consciente del arduo trabajo que tiene por delante, pero sin querer caer en el «dramatismo». Sabe que el trabajo es el único camino que llevará al equipo a salir a flote y da un valor muy elevado al papel que pueda jugar la afición en los partidos en casa. Sobre el apoyo de la gente, de hecho, se quitó la chaqueta de entrenador para ponerse la bufanda de aficionado: «Necesitamos el apoyo de Mestalla y la gente lo sabe. Cuando acabe el partido que cada cual se manifieste como quiera, pero durante los 90 minutos la prioridad es apoyar al equipo. Yo como valencianista pienso así», explicó.

Más allá del factor ambiental, que Baraja espera que les «iguale» con un equipo superior en el campo como la Real Sociedad, el técnico vallisoletano sabe que el éxito a medio plazo en la reconstrucción del equipo está en conseguir que sus jugadores se identifiquen con la propuesta: «Quiero que entiendan nuestra forma de ver los partidos, la forma de competir, quiero estar lúcido a la hora de acertar con los jugadores y sobre todo que ese traslado para forma de ver el juego lo acepten rápido, lo entiendan y lo apliquen rápido. Esto nos hará más competitivos», señaló.

El Pipo acaba de llegar y encima de la mesa está el cambio de esquema, ya que él siempre se ha identificado con el 1-4-4-2 o el 1-4-2-3-1, sin embargo en Getafe mantuvo el 1-4-3-3 que lleva desarrollando el equipo todo el curso. Sobre el aspecto táctico, Baraja fue claro: «Solo llevo un partido, he visto cosas positivas, otras que se pueden mejorar. Podemos darle una vuelta de tuerca a lo que vimos en Getafe. Debemos encontrar el equilibrio ataque-defensa. Esto nos permitirá tener continuidad y esto es lo que a mí me preocupa en este momento. Si hay o no cambio lo veremos con el paso del tiempo», señaló un Baraja en fase de análisis que trata de inculcar sus directrices en el equipo.

El asunto de la experiencia o el ‘oficio’ lleva siendo el tema de conversación en el valencianismo desde hace años, de hecho en la ‘era Bordalás’ fue la palabra estrella cada semana, pero el club no se ha reforzado desde entonces en este sentido. Sobre esta cuestión y el trabajar con gente joven, Baraja explicó lo siguiente: «Las plantillas con juventud suelen estar más abiertas a cambiar. A mí siempre me ha gustado trabajar con jóvenes».

Uno de los grandes problemas defensivos están siendo las jugadas de estrategia, así lo reconoció el propio entrenador: «Debemos mejorar en el balón parado. Debemos mejorar ahí los números, eso te dará seguridad y la posibilidad de crecer en los partidos desde la seguridad defensiva. Con más atención, con más concentración, tocando más la marca... Con esto se puede crecer y mejorar», expuso.

Sobre el papel de su segundo entrenador, la también leyenda Carlos Marchena, Baraja tuvo unas palabras de elogio. De él dijo que tiene un carácter más calmado y que le aporta esa tranquilidad para transmitir el mensaje a los jugadores.