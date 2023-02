Rubén Baraja ha conectado con la plantilla. El técnico ha conseguido llenar como técnico y psicólogo el vacío en el vestuario que dejó la salida de Gennaro Gattuso. El discurso del Pipo ha calado en los jugadores. Se los ha ganado en menos de diez días espantando el miedo que llevaban dentro, construyendo un ambiente positivo lejos del dramatismo, convenciéndolos de la necesidad de ser un equipo unido, haciendo que todos (titulares y suplentes) se sientan importantes y, sobre todo, dándoles las herramientas necesarias para rendir más y mejor en el campo. El vestuario cree en Baraja. Saben que con el Pipo, como se comprobó contra la Real, serán mejores.

Anti-miedos

El mensaje de Baraja ha calado en el vestuario y la primera consecuencia es que la plantilla da señales de desbloqueo mental. El Pipo asumió su rol obligado de ‘psicólogo’ a su llegada al banquillo. Su trabajo anímico fue en dos direcciones. Uno, quitarle el miedo a los jugadores. Gattuso repitió tantas veces la palabra «miedo» que esa inseguridad y se habían adueñado de muchos jugadores. Había más temor a fallar que nada. El objetivo de Rubén desde el primer día fue potenciar los niveles de confianza de todos. Los jugadores se empezaron a soltar contra la Real Sociedad y esa es la mejor noticia posible además de la confirmación de que el Pipo va por buen camino.

El segundo de sus objetivos era desdramatizar la situación crítica del equipo y tranquilizar a sus jugadores haciéndoles ver que todavía había mucho margen de error y mejora por delante. El equipo necesitaba «calma» para rendir y el Pipo se está acercando a ella como punto de partida.

Terapia de grupo

Otro de los éxitos del Pipo ha sido convencer al grupo de la necesidad de sacar esta situación adelante a base de «unión» y «compromiso» con el equipo. Es decir, priorizar lo colectivo a lo individual y ser fuertes desde las ayudas y la solidaridad de los compañeros dentro y fuera del terreno de juego. Un espíritu que más que nunca se vio reflejado en el campo contra la Real Sociedad. Pipo ha invertido en esta unidad interna desde el primer día. De hecho, Baraja y Carlos Marchena están dedicando muchas horas a hablar con sus jugadores (con algunos no solo de fútbol) y ya han organizado una comida de equipo para escapar de la rutina, fomentar los lazos entre sus jugadores y liberarlos de la presión diaria en Paterna.

Todos cuentan

Uno de los objetivos de Baraja es hacer partícipes a todos los jugadores del primer al último de la plantilla. El Pipo quiere que todos los jugadores se sumen a la causa y eso pasa porque todos se sientan importantes. Algo que de momento está consiguiendo. No es casualidad que el Pipo diera mucho valor el sábado en rueda de prensa a los suplentes. «Yo cuento con todos. Lo importante es que todos sumen y estén preparados para participar. Me ha gustado la predisposición de la gente que ha salido del banquillo. Eray, que ha estado preparado y ha estado bastante bien. Luego Ilaix también ha entrado bien y recuperar gente: el caso de Correia que venía de lesión», decía. Uno de los lunares de Gattuso es que marcó mucho la división entre sus 14-15 hombres de confianza y el resto de jugadores que semana a semana como es lógico se fueron ‘desenchufando’. Contra la Real agotó los cinco cambios reglamentarios. Algo que no era habitual en Rino.

Herramientas para mejorar

La gestión del vestuario es clave para ganarse la confianza del grupo, pero lo más importante para que los jugadores crean en el entrenador es darles las herramientas adecuadas para conseguir su mejor rendimiento a nivel individual y colectivo. Y eso es lo que ha empezado a hacer Baraja. El equipo se siente más seguro con el Pipo. Los jugadores se sienten más ordenados y compactos, hacen las cosas más fáciles en el campo y asumen menos riesgos como pide el entrenador. Después de mucho tiempo el Valencia fue contra la Real un equipo con «equilibrio» defensa-ataque. No es casualidad. Esa es la palabra que más ha repetido el Pipo desde que llegó al banquillo. Resultado: portería a cero 107 días después. También ha sorprendido su riqueza táctica. Rubén entró con su idea del 4-4-2 (4-2-3-1) y sin embargo ha sabido cambiar y adaptarse a las necesidades del equipo en cada fase del partido (contra la Real acabó con tres centrales en el campo).

Rubén Baraja se encontró con un vestuario muy tocado, tanto a nivel futbolístico, en plena caída libre de resultados, como a nivel anímico, con la marcha de Gattuso. El Pipo ha empezado una reconstrucción con la que el equipo ha recuperado confianza y se ha reinstaurado la comunión con la grada.