Ya hay protesta para el sábado 11 de marzo antes del Valencia-Osasuna que se disputará a las 21:00 horas en Mestalla. La asociación de oposición a Peter Lim ha citado al valencianismo para recibir al autobús del equipo en la Avenida de Suecia una hora y media antes del partido aproximadamente. A continuación se ha convocado una concentración en la misma calle a partir de las 20:00 con ‘globotà’ fallera a las 20:30. Libertad tiene claro que la protesta no es ningún problema para el recibimiento del bus y cuenta con la luz verde de la Policía. Según fuentes policiales consultadas por Levante-EMV, el recibimiento del autocar del equipo y la posterior manifestación son perfectamente compatibles. Las dos acciones podrían realizarse con normalidad bajo un mismo dispositivo policial. Si el 11-M fuera hoy por ejemplo se haría con normalidad. El problema es que todavía queda una semana y los factores externos podrían cambiar. Es por esa razón por la que la Policía no dará el OK definitivo hasta el mismo día por la mañana cuando confirme el dispositivo.