El Valencia CF conoció ayer las designaciones arbitrales para su ‘final’ del sábado contra CA Osasuna. Javier Iglesias Villanueva estará a pie de campo como colegiado principal, pero en la Sala VOR estará el peligro. Guillermo Cuadra Fernández será el que dirija el videoarbitraje en un momento de máxima tensión después de ser el responsable del primer error que costó puntos al conjunto valencianista esta temporada.

El madrileño, pero del colegio balear, anuló a Yunus Musah un auténtico golazo en la jornada tres contra el Atlético de Madrid. Cuando todo el mundo celebraba en Mestalla el ‘obús’ del centrocampista norteamericano, Cuadra -en ese momento árbitro de campo- acudió al VAR para anularlo por una falta más que discutible de Mouctar Diakhaby sobre Joao Félix que él mismo no consideró infracción a escasos metros de la acción, pero de la que se valió para invalidar el tanto a pesar de que la tónica habitual en esta Liga ha sido la de no rearbitrar acciones, dejando prevalecer la opinión del colegiado. Esta vez la herramienta se volvió a usar de manera diferente y con ello se volvió a perjudicar al Valencia de manera grave, que acabó perdiendo un partido muy igualado.

Este fue el primer error en el uso del VAR que costó puntos al conjunto blanquinegro y tras él han llegado una serie de fallos que han acabado por convertir a los de Mestalla en el equipo más perjudicado de toda LaLiga por las -malas- decisiones tomadas desde el videoarbitraje y que han contribuido a hundirle más si cabe en la clasificación. La última vez fue contra el Barça en ese clarísimo penalti de Kessié sobre Fran Pérez que Javier Alberola Rojas y Santiago Jaime Latre se ‘comieron’ en el Camp Nou y que privó al equipo de sumar un importante punto.

Osasuna presiona más. La grave acción del penalti en Can Barça ha agitado mucho los ánimos en el valencianismo y el asunto arbitral ha estado en el centro de todo a lo largo de la semana por el agravio que está sufriendo todo el curso el Valencia. En el mismo fin de semana Osasuna también fue gravemente perjudicado por el VAR, ya que vio como le anulaban un gol legal al Abde contra el Celta de Vigo de manera verdaderamente negligente por parte de los árbitros, que trazaron erróneamente la línea de fuera de juego.

La reacción de ambos clubes a dos fallos clarmorosos por parte del arbitraje no ha podido ser más distinta. El Valencia se empleó con demasiada tibieza. Su portavoz institucional fue un Miguel Ángel Corona al que le costó más de un minuto de entrevista decir la palabra «penalti» y que compareció ante la televisión con derechos en lugar de hacerlo ante todos los medios de comunicación, cerrando mucho el altavoz. Como club, por otra parte, no se emitió ni una nota de prensa en la página web: política de club según las palabras de Javier Solís en la última rueda de prensa, en la que afirmó lo siguiente: «Hay veces que las quejas públicas son muy llamativas pero no te asegura que tengan ningún resultado, se trabaja de otras maneras de hacer llegar esas quejas. El club piensa de otra manera. El club puedes estar tranquilo que defiende los intereses y se hace oír».

Osasuna, por otra parte, fue mucho más contundente y emitió hasta dos comunicados públicos. El primero fue para pedir explicaciones concretas sobre la jugada apoyándose en las imágenes que acreditan que el gol estuvo mal anulado y el segundo directamente al estamento arbitral en su conjunto. Los navarros remitieron un escrito a la Real Federación Española y al Comité Técnico de Árbitos «para solicitar de manera formal una revisión tanto de la tecnología que da soporte al colectivo arbitral como de su protocolo de aplicación». De cara al sábado ya han metido un punto más de presión que el Valencia.