Rubén Baraja compareció ante los medios de comunicación apelando a la tranquilidad. El Valencia se encuentra en una situación crítica, pero para el técnico no se saldrá de ella si cunde el pánico o al equipo le superan los pensamientos negativos o la ansiedad por salir cuanto antes del embrollo. El mítico ‘8’ valencianista llegó al banquillo para tratar de levantar a un equipo que iba cuesta abajo y sin frenos y de momento se le observa una clara mejoría, especialmente en la faceta defensiva, aunque los resultados todavía no han llegado a la altura de lo que se requiere para salvarse. El Pipo, no obstante, cree que por la vía del trabajo podrán conseguir salir de ahí.

«Soy optimista por lo que veo en la semana, en el equipo, lo que siento de los jugadores... La mejora pasa por el resultado para que todo ese trabajo se refleje en cuanto a lo que buscamos. Es sencillo. No podemos ponernos ansiosos, hay que mantener la calma y saber cuál es el camino que vamos a llevar para salir de esta situación. Esto no es magia, generalmente cuando estás en esta situación llevamos mucho tiempo para salir de ahí y no lo has conseguido», era la explicación de un optimista Baraja, que cree que las sensaciones se acabarán por convertir en resultados.

Preguntado por si ve la botella medio vacía o medio llena en el momento que vive el equipo, volvió a resaltar un pensamiento optimista con respecto a cómo están haciendo las cosas. «Tengo el convencimiento y el trabajo creo que se ven cosas que el equipo está mejorando. Estamos en una fase complicada, con equipos de gran nivel...», expuso, al tiempo que insistió en que contra Osasuna tienen la oportunidad de «confirmar una evolución» y que la vía para ser «competitivos» es trabajar de la misma manera en el «día a día».

Ganar no será nada sencillo porque enfrente estará uno de los equipos más competitivos de toda LaLiga. El propio Baraja se deshizo en elogios hacia el combinado navarro: «Osasuna es un gran rival en todos los sentidos. Es un equipo intenso, rápido... Lleva mucho tiempo trabajando con el mismo entrenador y eso es una ventaja para todo. Están haciendo una gran campaña. No vamos a descubrir a Osasuna. Debemos igualar o superar su intensidad porque va a ser un gran rival», expuso.

Además de ello, también valoró muy positivamente el trabajo de Jagoba Arrasate al frente de los ‘rojillos’ y destacó que «nunca pierden la cara al partido. Son muy continuos, muy intensos», en relación a que tendrán que estar vivos hasta el último minuto porque habrá partido hasta bien pasado el minuto 90.

Después del penalti no señalado sobre Fran Pérez el domingo contra el Barça el asunto arbitral ha estado en el centro de la diana, máxime teniendo en cuenta que Osasuna ha sido mucho más crítico públicamente con el VAR que el propio Valencia. Sobre este asunto, Baraja prefirió creer en la profesionalidad del colectivo y confía en que querrán hacer un «buen trabajo» con «decisiones ecuánimes». El técnico no quiere que sus jugadores se desgasten pensando en los arbitrajes. El Pipo solo quiere centrarse en Osasuna y no «buscar excusas y lamentos».

Preguntado por la diferente manera en la que protestaron el Valencia y Osasuna por los arbitrales, Baraja aseguró que «protestes más o hagas dos mil comunicados no te va a llevar a salir de la situación en la que estamos».