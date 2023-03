El de ayer en Mestalla fue un partido extraño e incomprensible desde el prisma arbitral. Iglesias Villanueva acudió hasta en tres ocasiones al VAR para cambiar la decisión que había tomado en primera instancia. Una muestra clara de que ayer no fue su día. Sin embargo, su error más grave, al que además no se le puso remedio, ocurrió alrededor del minuto 70 de partido, cuando no señaló un penalti clamoroso sobre Samuel Lino.

Es el segundo partido seguido en el que el Valencia es perjudicado por una decisión arbitral y, sobre todo, por la no corrección desde la sala VOR. Tras el caso Fran Pérez-Kessié en el Camp Nou, la película se repitió anoche en Mestalla, aunque con otros protagonistas. En cualquier caso, Iglesias Villanueva comenzó a equivocarse mucho antes, concretamente en la primera parte. El colegiado expulsó a Sergio Herrera interpretando que había despejado con la mano fuera del área un ataque peligroso de Hugo Duro. El VAR le llamó y, tras comprobar que el portero rojillo había evitado el peligro con la pierna, retiró la roja. Lo mismo ocurrió con Aimar Oroz, aunque en esa ocasión tras una falta sobre Gayà que Villanueva consideró de expulsión. El VAR, de nuevo, le corrigió. La última visita a la pantalla fue ya en el tiempo de añadido. El árbitro no vio nada punible en una caída de Thierry dentro del área y Cuadra Fernández le llamó por enésima vez para que corrigiera. Finalmente señaló los once metros.