Rubén Baraja ha reanimado al Valencia CF en las últimas semanas. El equipo sigue en la UCI peleando por la salvación, pero parece que el vallisoletano le está administrando el tratamiento para salir adelante. Los valencianistas han empezado por hacerse fuertes a nivel defensivo y, de momento, han logrado traducirlo en resultados en Mestalla. El coliseo valencianista se ha erigido en la «tabla de salvación» blanquinegra con dos victorias en dos encuentros, pero la realidad es que se van a necesitar también puntos a domicilio si se quiere cumplir el objetivo y es una gran asignatura pendiente para un combinado que lleva todo el año siendo una lágrima jugando fuera de casa y que hace muchos meses que no sabe lo que es conseguir el triunfo alejado de la Avenida de Suecia.

A sus espaldas, el Valencia lleva una serie de datos negativos que son una auténtica hemorragia a cortar desde ya. En primer lugar es el tercer peor visitante de LaLiga empatado con el Elche CF, ya que solamente ha sumado seis puntos de los 36 en disputa como visitante. O lo que es lo mismo, solamente ha ganado uno en estadio ajeno (fue en El Sadar ante Osasuna), ha empatado tres (RCDE Stadium, Ramón Sánchez Pizjuán y Reale Arena) y ha perdido hasta ocho. Unos números realmente pobres para un equipo que quiere alejarse de la zona de peligro.

Es cierto que en el Camp Nou compitió, pero la realidad es que las dos salidas de Baraja se han saldado con derrotas. El problema venía de atrás, de hecho según los datos de Pedro Martín, el Valencia firmó un negativo dato para la historia: por vez primera perdía cinco partidos consecutivos fuera sin ser capaz de marcar ni un solo gol en ninguno de estos encuentros.

A 26 minutos de otro récord

Si el Valencia tarda más de 26 minutos sin abrir la lata en el Civitas Metropolitano habrá superado su récord de más minutos consecutivos sin marcar como visitante. La última vez que marcó un gol lejos de Mestalla fue el de Edinson Cavani en La Cerámica el día de Nochevieja.

Con todo esto, parece claro que el Valencia tiene que poner fin a la sangría de puntos que le está costando salir de casa. El ‘chip’ está cambiado a nivel táctico: el equipo es más sólido en defensa y tiene claro a lo que juega, pero eso debe traducirlo no solo en victorias con el respaldo de su gente, sino también ganando a domicilio. El estadio atlético no es el lugar más amable, pero la mejoría fuera no puede esperar.