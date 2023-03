José Luis Gayà está atravesando por una de las temporadas más complicadas de su carrera. A la delicada situación que vive el Valencia, con posibilidad de descenso incluso, hay que añadir el varapalo que sufrió en el mes de noviembre con la Selección: se quedó fuera del Mundial a falta de unos pocos días de su inicio por un pequeño esguince en el tobillo.

La Selección de Fútbol publicó un vídeo esta semana del jugador de Pedreguer explicando cómo vivió en primera persona el momento en el que se quedó sin su sueño mundialista. «Desde el momento en el que en la jugada me resbalo y se me va el pie sabía que iba a ser un esguince, faltaba saber la gravedad del asunto, y nada en ese momento se me pasó por la cabeza», explica Gayà desde Las Rozas.

El lateral del Valencia admite que fue un momento duro para él, pero también se queda con el lado positivo. «Difícil recuperarse, pero pienso que me ha hecho más fuerte como persona y como jugador, lo que me pasó es algo que voy a recordar toda mi vida, pero es algo que no pude cambiar, yo lo intenté todo, en una acción fortuita se me dobló el tobillo y se decidió que no iba a continuar».

Además, Gayà es consciente de que, a buen nivel, también es un fijo para el nuevo seleccionador, de la Fuente, y puede tener más oportunidades en el futuro: «El fútbol tiene eso, da revanchas y voy a pelear para seguir aquí y seguir consiguiendo grandes cosas».

La noticia de que se quedaba fuera del Mundial se confirmó y los compañeros, conscientes de lo que significaba par él jugar un Mundial, le arroparon enseguida. «Fue muy emotivo, ellos sabían la ilusión que tenía y lo que había peleado, fue un momento muy emotivo, salí con la sensación de que el equipo iba a luchar por cosas importantes», explicó Gayà sobre su despedida en Las Rozas.

Gayà se lesionó durante un entrenamiento, en concreto durante un ejercicio en el que el lateral centraba un balón al área. En el momento del golpeo apoyó mal y ahí empezaron los signos de dolor. «Sí sí, duele. Se me ha ido todo. Cuando he ido a golpear se me ha ido todo». Esa fue la primera explicación de José Luis Gayà, tendido en el césped de Las Rozas, tras la jugada fortuita que le privó de viajar a Catar. «Cuando he apoyado el césped se me ha levantado», explicaba Gayà a varios de sus compañeros que acudieron a interesarse por el estado físico mientras el jugador del Valencia esperaba sentado en una camilla con el tobillo cubierto de hielo.