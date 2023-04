«Hemos sabido jugar con la situación. Lo normal perdiendo y con nuestra situación es que entres en la precipitación, en los nervios», destacó el ‘Pipo’ en la rueda de prensa post-partido.

«El equipo ha generado, ha empujado mucho. Hemos sacado todo lo que tenemos dentro», añadió. Satisfecho con su equipo, Baraja destacó que pasó factura el error del 0-1, un tanto al inicio del partido que les hizo «ir a remolque» durante mucho tiempo y señaló que con «carácter, casta y personalidad» fueron capaces de sumar.

«Nos hubiera gustado ganar pero la inercia me parece muy positiva. El punto nos hace ver con esperanza el futuro», argumentó el entrenador del Valencia CF. Ahora, de nuevo Rubén Baraja recordó algo importante, algo que viene señalando habitualmente desde que cogió al equipo. «Yo no le tengo miedo a nada, a una enfermedad o a que le pase algo a mi hijo. Al fútbol no. Hay que hacerles creer en su trabajo». «Esto es un proceso -no iba a ser cosa de un día salir del descenso- y nosotros tenemos que valorar las cosas».

Ahora no queda más que seguir, llevar el «empuje de casa también fuera de Mestalla». Desde ya. Vienen cinco partidos contra rivales directos que marcarán la salvación. Chip puesto ya en el Almería.

Sabor agridulce

Gayà también destacó el gran trabajo del equipo tras el partido aunque en su lectura está el sabor agridulce. «El punto nos sabe a poco porque el equipo se ha entregado al máximo y ha hecho méritos para ganar», destacó el capitán, uno de los mejores del encuentro. Igual que su entrenador, que también consideró que pudieron remontar, el lateral aseguró que «este es el camino» y que «se ha notado cómo en los últimos partidos en casa le estamos dando continuidad a ese empuje e intensidad».

«El equipo se ha rehecho y ha hecho cosas para ganar», explicó el capitán blanquinegro después de ser junto con Justin Kluivert el mejor y más peligroso jugador del equipo a pesar de actuar en una demarcación de la línea defensiva.