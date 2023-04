Sin excusas. El Valencia viaja a Almería pensando única y exclusivamente en sacar los tres puntos del Power Horse Stadium y dar un paso de gigante, pero no definitivo, en la pelea por el descenso. «Tenemos que tener exigencia y resultados, ser ambiciosos, que el equipo crea y haga las cosas bien y, sobre todo, no agarrarnos a ninguna excusa», comentó Baraja, en la rueda de prensa previa al viaje a Almería. Esas excusas a las que se refiere hacen referencia a la juventud de la plantilla, y la poca experiencia con la que cuenta, sobre todo en una pelea encarnizada por salvar la categoría, a la que no están acostumbrados la gran mayoría de jugadores valencianistas.

«Que de inicio no estés donde esperabas no quiere decir que no seas consciente de dónde estás», declaró el Pipo, para después añadir que «no hay ninguna excusa de decir que somos el Valencia y no sabemos competir en este tipo de partidos. Es como la juventud y la falta de experiencia: no es excusa». Por segunda jornada consecutiva, el Valencia afrontará su partido conociendo el resultado de sus rivales directos, una situación a la que el técnico vallisoletano ha comentado que «tenemos que estar preparados para las emociones que deja la jornada porque somos conscientes de la situación que tenemos y lo que vamos a buscar mañana», haciendo hincapié de nuevo en que no es el momento de echar balones fuera. Aun así, ha admitido que por preferencia, le gustaría jugar al principio de la jornada. Centrándose más en el tema puramente deportivo, es innegable que al Valencia le falta gol, o al menos, es de lo que está adoleciendo en las últimas jornadas, algo a lo que Baraja no le preocupa en exceso por la cantidad de ocasiones que tienen sus pupilos. «Me preocuparía no generar situaciones de gol, pero creo que el equipo siempre está generando situaciones, demostrando que es vertical y tiene posibilidades de hacer gol», declaró el Pipo, convencido de que el equipo «va a crecer». Ha reconocido que durante esta semana de trabajo ha insistido mucho en la finalización y en «aprovechar los momentos» ya que «esto te hace sumar puntos». Además, el propietario del banquillo de Mestalla confesó que buscarán «poner en dificultades al rival, ser ambiciosos, que el rival esté incómodo y no tenga su mejor partido», para crecer a partir de ahí, sabiendo interpretar bien el partido y «pensando en lo que somos fuertes». «Un buen resultado va a darnos confianza», continuó. Una victoria sería clave, pero el Pipo no ha querido catalogar el partido de ‘final’. «La trascendencia de los puntos es importante pero no definitiva. En una final generalmente te dan una Copa después del partido y aquí no», sentenció, recordando aun así de la importancia del choque y de la necesidad de mejorar fuera de casa. Sin embargo, hay brotes verdes, «el equipo ha mejorado cosas y ha sido competitivo. En casa hemos sido más constantes y fiables y fuera es fundamental dar ese salto. Si conseguimos ganar fuera de casa y hacer bueno el punto contra el Rayo daremos un paso adelante», comentó, afirmando que «sumar fuera de casa es fundamental». El Pipo confía y no quiere excusas. El desafío es grande pero el botín puede ser mayúsculo.