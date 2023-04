No hay nadie con más ganas de darle la vuelta a la situación del Valencia CF que Rubén Baraja. El Pipo sabe de primera mano lo que es sufrir y disfrutar en este equipo y por eso trabaja sin descanso para brindarle a la afición la alegría de la permanencia a final de temporada.

Para lograrlo la única receta es sacar los tres puntos cada partido, independientemente del sistema o dibujo que pueda plantear. "La clave está en los jugadores. En la interpretación o el juego que busques. No es algo que obsesione el jugar de una manera o de otra. Queremos hacer un sistema bueno que nos haga ser competitivos", explicó el vallisoletano en la rueda de prensa previa a la final contra el Sevilla.

Baraja siente más que nadie el agua al cuello y para escapar de esta situación reitera una y otra vez que hace falta exigencia, para todos, y no dejarse llevar por el fatalismo. "Yo no he venido aquí para dejarme llevar por la corriente, ni para dejarme llevar por la sensación de que todo está mal o es tremendista. Quiero tener una exigencia alta para todos. Todo el mundo tiene que hacer su trabajo y cuando todo el mundo lo haga estaremos más cerca".

El entrenador del Valencia fue muy claro y contundente para explicar que no sirve con dar lo máximo de cada uno, siempre hay que dar "más", empezando por este domingo: "Esta exigencia te pide más. Y cuando das más, consigues más. Tenemos que exigirnos más, dar más. Debemos hacerlo para afrontar este partido".

La receta de Baraja para conseguir la salvación

Sin duda alguna fue la palabra más repetida durante la comparecencia de prensa: "exigencia". Solo a través de ella y de la autocrítica el equipo será capaz de crecer y es el mensaje que el técnico ha tratado de dejar claro en la previa del Valencia-Sevilla: "Exigencia máxima para todos. Estamos en un club en el que yo he vivido momentos en los que hemos estado por encima de las expectativas que marcaba el club por la exigencia de los jugadores".