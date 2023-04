No se mordió la lengua el Pipo Baraja tras el Sevilla-Valencia. Para el entrenador del Valencia, aunque a su equipo le volvió a ser capaz de materializar lo que tuvo y «aprovechar» los momentos de dominio, el partido estuvo manchado por la actuación de Del Cerro Grande. «Para mí era penalti y para el árbitro no. Tampoco entiendo cómo en la acción del 0-1 no se revisa la falta previa. Son dos acciones claras que no nos dan posibilidades de engancharnos al partido. Son muchas cosas que pasan e influyen», aseguró el preparador. «Yo pido un respeto, que no nos den pero que tampoco nos quiten. Es lo justo», dijo.

«Hay que medir con mucho cuidado las decisiones que se toman». ¿Ahora qué?, le preguntaron. «Nos tenemos que agarrar a lo que identifica este club. Este club nunca se rinde y no va a bajar los brazos. Estamos en una situación complicada y esto nadie lo ha escondido», aseguró el técnico.

«Hay una cosa evidente. Los jugadores se exigen, quieren y trabajan pero no llegan los resultados», lamentó el Pipo. No queda otra que «trabajar» para revertirlo todo.

Los lamentos de Gayà

El capitán dio la cara tras la enésima derrota dramática del Valencia. Este volvió a destacar la facilidad con la que los rivales les hacen daño y reiteró que el camino para conseguir el objetivo es no dejar escapar puntos en casa: «Estábamos juntos para salir por fuera y acabar las acciones de gol y al final el rival creo que ha sido con dos tiros a puerta nos vuelven a penalizar, nos está penalizando mucho. Es jodido porque sabíamos de la importancia de este encuentro. En casa no se pueden escapar puntos».

Aún así, Gayà avisó de que el equipo no se va a rendir: «Si alguien piensa que nos vamos a bajar, que vamos a tirar todo, ni mucho menos. Hoy (ayer) duele pero nos vamos a levantar y estoy convencido de que lo vamos a sacar. Lo hemos intentado pero es verdad que no han salido las cosas otra vez. Trataremos de corregirlo, quedan nueve partidos y sé que esto no consuela a nadie pero no podemos partirnos aún».

«No lo entiendo, hemos visto la imagen y en directo se ha visto que Castillejo se la llevaba y la toca con la mano, no lo entiendo, si esta mano no esta ahí se la leva. Le llaman... cuántas veces nos han llamado aquí y el 99 por ciento cambia la decisión y hoy no», valoró el de Pedreguer sobre el polémico penalti no señalado y que terminó decantando el encuentro.

Mendilíbar: «Es un paso grande»

El entrenador del Sevilla, José Luis Mendilíbar, valoró que la victoria de este domingo contra el Valencia supone alejarse mucho de la zona de descenso y agrego que, aunque no es un paso definitivo, es un paso grande para certificar la permanencia.

«Espero que este triunfo nos permita jugar con más tranquilidad y competir como estamos compitiendo, pero con un poco más de fútbol y no pasar momentos como el primer tiempo tan agobiantes», explicó en rueda de prensa.

Mendilíbar se mostró tranquilo tras sumar los tres puntos en Mestalla porque explicó que «los dos equipos que estaban al límite del descenso son los que han perdido y te da vida y tranquilidad, no nos podemos dormir, tenemos que seguir mejorando. De cara a gol estamos acertados, vamos a ir partido a partido y competir en mejores condiciones».

Por último, el técnico del Sevilla dijo que no entiende cómo funciona el VAR tras el arbitraje ‘polémico’ del partido. «Sigo sin entender el VAR. Lo dije cuando salió y sigo con el mismo pensamiento. Creo que las circunstancias en estos partidos me dan bastante la razón, no hacen mejores a los árbitros y eso es una pena. A ellos les genera muchas dudas. Además, no tengo ni idea de cuándo es mano y cuándo no», finalizó.