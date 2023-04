El trato de los árbitros al Valencia CF esta temporada está siendo cuanto menos sangrante. VAR mediante se están perpetrando una serie de ‘robos’ de puntos que están ayudando a hundir al equipo más si cabe en la clasificación. El videoarbitraje llegó al fútbol para hacerlo más justo, pero la realidad es que el uso de la herramienta está dejando cada vez más dudas y no ha eliminado para nada la desigualdad de trato.

El conjunto de Mestalla se lleva ‘la palma’, ya que es, según los datos de Archivo VAR, el equipo más perjudicado de todo el campeonato por las decisiones tomadas desde la Sala VOR. Hasta diez puntos le ha privado de sumar al combinado valencianista, unas cifras que dejarían al equipo decimosegundo de LaLiga con 31 puntos en lugar de decimoctavo con 27 como tiene actualmente, una diferencia sustancial que podría incluso ‘redefinir’ los objetivos del equipo, que hoy se encuentra en la lucha por eludir el descenso también por errores propios, especialmente a nivel de planificación.

El primer ‘error’ del VAR llegó de manera temprana. En la jornada 3 el colegiado anuló un ‘golazo’ de Yunus Musah por una falta previa más que cuestionable y que, según el protocolo, no debería revisarse al prevalecer la interpretación del árbitro y ser una jugada muy alejada de ser «clara y manifiesta». Posteriormente marcó el Atlético de Madrid. Un punto menos.

En la jornada once más de lo mismo. El Valencia ganaba contra el Mallorca, pero el colegiado pitó un inexistente penalti de Nico sobre Amath. Posteriormente ganaron los insulares gracias a Kang In. Otro punto que voló de Mestalla por obra y gracia del los árbitros.

Dos jornadas más tarde se privó al Valencia de ganar en el Reale Arena. En el minuto 81 hubo un claro penalti de Diego Rico sobre Thierry con 1-1 en el marcador que también hubiera de lado a los vascos con un jugador menos. Dos puntos menos para un equipo que se tuvo que conformar con las tablas.

Tres puntos 'birlados' frente al Valladolid

En la última fecha de la primera vuelta quizás llegó la actuación más sangrante por parte del VAR. Primero en el minuto siete con un clarísimo penalti sobre Lato que no fue señalado y 10 minutos después no pitaron otro penalti de Rosa sobre Lino. En el 56 se perdonó la roja a Aguado por una entrada más que fea sobre Castillejo y, para más inri, el gol de Larin llegó después de una falta de Plata sobre Kluivert que no decretó el colegiado y que el VAR no instó a revisar. De poder dejar el partido encarrilado y con un hombre más a perderlo. Otros tres puntos menos.

Y este domingo, por último, el Valencia se vio privado de un penalti en el Camp Nou después de la clara entrada de Kessié sobre Fran Pérez que Jaime Latre no consideró oportuno hacer revisar a Alberola Rojas y que indigna más después de que contra la Real se anulase el penalti sobre Hugo Duro a pesar de haber contacto, dejando prevalecer un día sí y un día no la opinión del colegiado de campo.

Otros errores en contra del Valencia CF

No han sido los únicos, pero los ocho anteriores son los que han costado puntos. Por ejemplo el penalti a favor del Almería por manos de Paulista que venían de un rebote o las expulsiones claras perdonadas a Fran Beltrán o Marcos Alonso en Mestalla.

A favor del Valencia el error más grave no fue del VAR, sino del colegiado, cuando no aplicó ley de la ventaja en una jugada clara del Elche CF que acabó en el gol de Ponce. No fue un tanto anulado como tal, porque pitó antes, pero la ‘pifia’ fue grosera porque los ilicitanos lo tenían todo de cara para marcar.