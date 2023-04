El Valencia atraviesa por uno de los momentos más críticos de su historia. El margen de error se ha agotado y el club está al borde de su segundo descenso en sus 104 años de vida. La derrota contra el Sevilla en Mestalla ha hundido al equipo en los puestos de abajo y lo ha acercado al abismo a falta de nueve jornadas para la finalización de LaLiga. Peter Lim no arregló nada en el mercado de invierno. Al revés, condenó al equipo a sufrir hasta final de temporada con su decisión de no reforzar la plantilla. La solución pasa por Rubén Baraja y los jugadores. No queda otra. El equipo, de momento, no ha sido capaz de cambiar la dinámica de resultados con el Pipo en el banquillo. La racha de 7 de 24 puntos es una losa a nivel clasificatorio. Aún así, el técnico y los jugadores siguen creyendo en la permanencia. Para que eso ocurra hay que ganar partidos y, algo caso tan importante en clave interna, conseguir que el vestuario no se rompa. Si las grietas se hacen grandes será imposible salvarse.

Los pesos pesados del vestuario (cada temporada hay menos en la plantilla) lo tienen claro: «O vamos todos a una o no lo sacamos». Los jugadores importantes y con más experiencia en este tipo de situaciones saben que la salvación pasa por priorizar el grupo a los intereses individuales y remar todos juntos por la permanencia. Ahora más que nunca está prohibido bajar los brazos y dejarse llevar. El equipo necesita más que nunca la unión y el compromiso/implicación de todos de aquí a final de temporada. Este joven grupo de jugadores no es sospechoso de falta de actitud (la sensación es que quieren pero no pueden), pero existe el riesgo de que cada jugador mire por sus intereses y comience a hacer la guerra por su cuenta. Y más teniendo en cuenta que el futuro de la mayoría de futbolistas (cedidos y con contrato vigente) está en el aire. Baraja necesita que todos sus jugadores se exijan al máximo y remen en la misma dirección. Si no será imposible salvarse. El capitán José Luis Gayà señaló el camino a la finalización del partido contra el Sevilla: «No podemos partirnos aún». «Si alguien piensa que lo vamos a tirar todo o que nos vamos a venir abajo, ni mucho menos. Duele, pero nos vamos a levantar y lo vamos a sacar. Quedan nueve partidos. Esto no va a consolar a nadie, pero nadie se va a partir ahí dentro», aseguró. Gayà acudió ayer a la ciudad deportiva de Paterna en el día de libre de la plantilla junto a otros futbolistas entre los que también estaban el segundo y tercer capitán Jaume Domènech y Gabriel Paulista. Los veteranos han vivido crisis similares y saben que en el momento en el que el grupo deje de estar cohesionado y responsabilizado se acabaron las opciones de salvación. Tampoco ayudan los árbitros. El equipo se siente maltratado y, lo más peligroso, desquiciado. Varios jugadores se tuvieron que morder la lengua tras el partido para evitar sanciones. Todas las fuerzas tiene que ir en una misma dirección: ganar al Elche. Como un EQUIPO. La derrota ante el Sevilla el pasado domingo hizo todavía más hondo el pozo blanquinegro. Pase lo que pase en el Martínez Valero, el equipo dirigido por Rubén Baraja seguirá en descenso, como mínimo, hasta la jornada 31. Hasta ese punto se ha complicado la temporada el Valencia, que ya está prácticamente obligado a ganar más de la mitad de los partidos que faltan de curso. Con únicamente 27 puntos en el bolsillo, la famosa cifra de los 40 para salvar la quema todavía queda lejos. Restan nueve jornadas y la forma más rápida de superar el corte es ganando cinco partidos (más de la mitad). Ganar cuatro obligaría al equipo a empatar tres de los otros cinco, concediendo por lo tanto solo dos derrotas. Lograr únicamente tres victorias, salvo hecatombe general de los rivales, condenaría al cuadro de Mestalla, que en ese caso estaría obligado a empatar todos y cada uno de los otros seis partidos. Ese es el dramático escenario en el que le toca actuar al Valencia hasta junio: obligado a rendir como no lo ha hecho en toda la temporada. Bajo presión, con bajas importantes que complican aún más el intento de resurgir y con los garrafales errores arbitrales que llevan sacudiendo al equipo toda la temporada. Por delante, un calendario agónico, plagado de rivales directos y con Elche, Valladolid y Cádiz en el horizonte más cercano.