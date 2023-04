Rubén Baraja compareció ante los medios mentalizado del reto que tiene por delante, ya no solo en el Martínez Valero sino para conseguir la salvación. El preparador valencianista, que quiso huir de asuntos «negativos» y del ruido alrededor de su figura, habló sobre la afición, el sufrimiento que va a tener que pasar el equipo si se quiere salvar y también sobre el tema arbitral. El Valencia está siendo gravemente perjudicado esta temporada por las decisiones de los colegiados y después del encuentro contra el Sevilla al fin se pronunció con dureza a nivel institucional, tildando de «robo» lo sucedido con Del Cerro Grande en boca de Javier Solís, cuya sanción no tiene consecuencias deportivas. El técnico se mojó en la previa sobre este asunto, aunque con un talante positivo: «Espero que pase desapercibido, tenga un buen arbitraje y sea justo. Confío en que tratará de hacerlo lo mejor posible».

Es cierto que reconoció no estar contento con lo vivido ante el Sevilla, pero también puso el acento en no «focalizar» el discurso en esos errores debido a que corres el «riesgo» de pensar que «todos los problemas son arbitrales». Y es que Baraja tiene muy claro que su equipo debe mejorar «para ser competitivo» si quiere salir de abajo: «Necesitamos tener solidez y fortaleza atrás. Y cuando tengamos ocasiones arriba, tratar de aprovecharlas», explicó, además de poner el acento en que el equipo y la afición han de ser conscientes de que se va a sufrir «hasta el final» para salvarse. Asimismo, hizo un llamamiento a no entrar en la dinámica de «si perdemos se acabó» porque esto es una carrera de «fortaleza mental» y cada día cuenta.

Más concretamente sobre el encuentro contra los franjiverdes dijo que no ha notado «nada diferente» esta semana a nivel de nervios y que el Elche es un equipo que sigue compitiendo a pesar de los cambios de entrenador y que se lo va a poner difícil: «Juegan en su casa con su público. Tenemos que estar preparados para afrontarlo y demostrar que podemos ganar y que somos mejores que ellos», dijo el entrenador.

Elogio a la afición

No es novedad, pero Baraja se volvió a deshacer en elogios hacia el valencianismo. De hecho su declaración fue muy contundente: «Los únicos que están a la altura de la historia de este club son nuestros aficionados. Cuando ganábamos títulos estaban, cuando las cosas no van bien están, ellos están siempre. Somos nosotros los que debemos demostrar que estamos a la altura de nuestra afición», dijo el Pipo, que vivió la época dorada del club cuando era futbolista y que está pudiendo comprobar que la gente no ha dejado de acudir masivamente a Mestalla en una época tan oscura como la actual.

También tuvo palabras bonitas para los ilicitanos, a los que dirigió en su momento: «Gracias a Elche que es una ciudad futbolera y a su gente que fue capaz de dar la vuelta aportando lo que hacía falta para mantener la categoría. Elche siempre es un buen recuerdo y deseo que le vaya bien», dijo.

Por último, Baraja valoró bien al último debutante, Javi Guerra, del que dijo que tiene «energía, piernas, juventud y la voluntad de querer ayudar» que es lo que necesita el equipo. Para el técnico es uno más y echará mano de él.

Beccacece: «Necesitados»

El entrenador del Elche, el argentino Sebastián Beccacece, afirmó que su equipo intentará que la urgencia y la ansiedad por conseguir puntos y mejorar su posición no se traslade al juego en el partido de este domingo ante el Valencia. El preparador indicó que el Elche afronta el partido con «la ilusión de seguir creciendo» y de mantener una línea de juego a pesar de que los resultados desde su llegada no han sido positivos. El técnico aseguró no sentirse frustrado por los resultados ni el posible descenso, ya que indicó que ve «respuestas» en el equipo.

En cuanto al Valencia, el entrenador indicó que la necesidad de puntos puede ser «contraproducente». «Somos dos equipos necesitados y creo que va a ser un partido que se va a jugar con ese sentimiento de necesidad», dijo Beccacece, quien añadió que si el Elche es capaz de abstraerse de la angustia por ganar «podemos invertir más tiempo en el placer de jugar y no en el miedo a perder».