Javi Guerra se ha convertido en el héroe del valencianismo. El canterano ha marcado un auténtico golazo que le da tres puntos de oro al Valencia: "Es una victoria importante para salir del descenso y que nos va a dar mucho ánimo", explicó el joven centrocampista.

Sobre su gol, Guerra explicó que "no veía un pase claro. He amagado, me he ido del defensor y me hadado por tirar y en esta ocasión ha salido bien. Muy contento por el gol y por la victoria".