El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, señaló en la rueda de prensa previa al encuentro de Liga que este miércoles les medirá al Villarreal en Mestalla que necesitan que sus delanteros se reeencuentren con el gol tras muchas semanas sin marcar y que aprovechen los muchos centros laterales que hace el equipo.

"Intentamos que el equipo juegue por fuera y ponga el balón para buscar el remate y hemos de tratar de aprovecharlo. El equipo genera, ahora necesitamos que nuestros delanteros hagan gol, transformar las ocasiones, porque eso es lo que hace la diferencia de ganar partidos y sumar puntos", afirmó Baraja, que dijo que espera que el equipo mejore también en la defensa de acciones a balón parado.

El técnico señaló que el Villarreal "es un gran equipo, magnífico" y, aunque apuntó que "lucha por la Champions" y que eso es "importante", el objetivo de su equipo, la salvación, "también lo es". Además, señaló que no cree que su rival tenga una motivación extra.

"Creo que el Villarreal afronta el partido sabiendo que si suma tres puntos se acerca a estar en Champions y nosotros nos jugamos seguir escalando la montaña. No creo que tenga un trasfondo diferente", señaló.

El técnico dijo no coincidir con su delantero Hugo Duro, que apuntó que les faltó actitud en la primera parte de su partido en Cádiz, pero dijo que en cualquier caso deben dejar atrás ese encuentro.

"Cuando se hacen declaraciones así tratan de buscar una justificación que no nos gusto a nadie. No es que no hubiera actitud. El rival también juega. No le faltó actitud pero hay detalles que nos están costando muy caros y que nos hacen ir a remolque y que hemos de tratar de solucionar", destacó.

"Hay que hacer un partido muy completo, lo de Cádiz ya pasó y hay que centrarse en este. Espero un gran ambiente, es un derbi regional. En Mestalla estamos dando nuestra mejor versión y espero que podamos generar un buen ambiente", añadió.

"Hay que pasar página y centrarnos en el partido" señaló el entrenador, que también destacó que el Villarreal "puede dominar el juego, tiene velocidad en la punta y mucha calidad en la finalización".

"Jugamos en Mestalla y eso nos tiene que ayudar. El factor Mestalla nos debe ayudar a encontrar nuestro mejor momento. Creo que estamos haciendo las cosas bien y hay que tener continuidad. Es un camino difícil, nos vamos a tener que enfrentar a grandes rivales y el Villarreal es uno de ellos", remarcó.

El entrenador recordó que aún no se sabe si bastarán los puntos de Mestalla para salvarse pero insistió en su importancia.

"No se puede saber los puntos que te dan estar fuera de esta situación pero Mestalla es fundamental. Es donde el equipo está mejor, donde hemos sumado más y eso me hace ser optimista para el partido de mañana. Necesitamos sentir el apoyo y el equipo debe darle lo que Mestalla quiere, que es estar siempre con energía", explicó.

Baraja dijo asumir con naturalidad y humildad las críticas a sus rotaciones ante el Cádiz. "A veces acierto y otras no. No creo que perdiéramos por haber rotado. Decirlo con el resultado te da otra perspectiva. Sé lo que es este club, donde estoy sentado, y estar aquí tiene esto, una exigencia muy grande. Pero creo que es bueno para todos que haya exigencia", afirmó.

Además, señaló que aunque el filial vaya a jugar la eliminatoria de ascenso la prioridad es el primer equipo. "La prioridad siempre pasa por el primer equipo. Deben aprovechar esa opción y si no juegan con nosotros podrán hacerlo con el filial, pero el objetivo más importante es que el primer equipo salga de donde está", remarcó.