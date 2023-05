José Luis Gayà y André Almeida están listos para el Villarreal. Mañana, tres días después del duelo ante el Cádiz, volverá a jugar el Valencia. Esta vez en Mestalla, y con la necesidad de limpiar la cabeza y recuperar energía de cara a un nuevo partido vital por conseguir escapar del infierno del descenso. En el duelo a vida o muerte del Nuevo Mirandilla Baraja reservó a varios de sus pilares. La razón: no sobrecargar de minutos a los jugadores, con el riesgo de una lesión que costase lo que queda de campaña en el dique seco. De esta forma, ni Gayà ni André Almeida disputaron ni un minuto en tierras andaluzas. Cavani tampoco fue de la partida, pero sí que dispuso de los minutos finales en busca de un gol del empate que nunca llegó. «Había jugadores que venían de jugar dos partidos en tres días. Jugadores con molestias», se justificó el Pipo. «Yo necesito no perder jugadores por el camino y no quiero poner a jugadores en riesgo. Quedan muchos partidos importantes aún y hoy teníamos a jugadores importantes que podían sufrir una lesión», concluyó. En esa tesitura, en la mañana de ayer tanto el capitán como el centrocampista portugués participaron en el entrenamiento junto al resto de suplentes. Los titulares realizaron una sesión de recuperación. Con todo ello, se espera que aparezcan como titulares tanto el de Pedreguer como el habilidoso centrocampista luso, que habrían dispuesto de casi una semana de descanso en sus piernas de cara al duelo ante el submarino.