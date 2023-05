La insistencia tuvo sus frutos para el Valencia CF, que pudo rescatar un punto en un partido que se puso muy cuesta arriba en los primeros compases del segundo tiempo con el gol de Jackson. El cuadro blanquinegro volvió a confiarlo todo al segundo acto y Baraja tiró de cantera en busca de la épica. Los 'niños' cambiaron la cara del equipo y Lino terminó rescatando un punto de esperanza para la salvación.

Un derbi autonómico no necesita de ningún aliciente para convertirse en un partido de alto voltaje. Sin embargo la situación de cada equipo, con el Valencia luchando por escapar de las garras del descenso y el Villarreal apurando las opciones de Champions, dio al choque un tinte de epicidad que Mestalla acompañó con un ambiente atronador, conscientes de que el equipo se juega poco más que la vida. Pudo enmudecer Nicolas Jackson el feudo blanquinegro a las primeras de cambio, pero su disparo en el minuto tres desde la frontal del área se estrelló en el palo. En apenas cinco minutos Baena también puso, hasta en dos ocasiones, el corazón de todo Mestalla en un puño, especialmente en una segunda ocasión creada tras una pérdida peligrosa de André Almeida en el centro del campo. Apenas habían pasado 10 minutos y el Submarino había lanzado tres golpes, aunque ninguno llegó a conectar en el rostro del equipo de Rubén Baraja.

Trató de desperezarse y presentar sus credenciales en el partido el Valencia, y lo hizo recurriendo a la vieja confiable a lo largo de toda la temporada: balones a las bandas y buscar rematador. El resultado no fue distinto al de otros partidos y los envíos no llegaban a ninguno de los rematadores. Queda mucho trabajo pendiente para aprobar esa asignatura. No le sirvió este paso al frente al equipo de Baraja para inquietar a Pepe Reina, prácticamente inédito durante los primeros cuarenta y cinco minutos, pero sí para sacudirse de las embestidas amarillas, que fueron perdiendo veneno con el paso de los minutos a pesar de que Nicolas Jackson ofreció una 'masterclass' de cómo ser un gran delantero referencia. El Villarreal, fiel al 'setienismo' en el que viven acomodados desde la llegada del cántabro, se sentía cómodo con el control del cuero, aunque ello no implicara inquietar a Mamardashvili.

De hecho el único intento de aviso en todo el segundo tramo del primer acto tuvo a Edinson Cavani como protagonista. El uruguayo por fin conectó un remate dentro del área, pero el envío de Lino desde el costado zurdo, sin altura y sin fuerza, exigía que el '7' se inventara un remate solo a la altura de alguien como Haaland. Con Thierry Rendall y Edinson Cavani viendo tarjeta amarilla que acarrea sanción para Vigo, Gil Manzano mandó a los jugadores a vestuarios tras un primer tiempo descafeinado a pesar del arreón inicial amarillo.

Salió con otra cara el Valencia en la segunda parte, esa que Mestalla demandaba desde pitido inicial de Gil Manzano. Comenzó a gozar de ocasiones claras, todas ellas impulsadas por el nombre propia del bando blanquinegro: Diego López. El canterano saltó al césped en sustitución de Yunus tras el descanso y agitó a la defensa amarilla todo lo que no lo habían hecho el resto de jugadores en el primer acto. En el minuto 47 sirvió un centro medido al primer palo, justo donde esperaba André Almeida. El portugués midió mal y su remate salió muy desviado. El "uy" más grande en la grada lo desató de nuevo Diego López cuatro minutos después. El '40', gracias a un control orientado de 'crack', convirtió un balón aéreo en un cara a cara contra Pepe Reina. Diego, que tenía a Lino solo para empujarla, se llenó de balón imaginando su día de gloria y falló en la definición.

El jarro de agua fría se tornó en helada diez minutos después con el primer 'puñetazo' que conectó el Submarino. Fue, de nuevo, tras una jugada muy mal defendida por el equipo de Baraja. El balón le llegó manso a Nicolas Jackson dentro del área pequeña y el ariete tuvo tiempo de controlar y fusilar a un Mamardashvili de nuevo vendido por su zaga. Tocar la lona no solo no noqueó al Valencia, sino que aguantó en pie y presionando contra las cuerdas a su rival. Y tanta insistencia encontró recompensa. Una posición adelantada de Cavani salvó a Reina del empate del uruguayo, pero pocos minutos después Lino hizo explotar de esperanza a Mestalla dibujando el empate en el marcador. Parejo falló en la salida de balón y entre Cavani y Hugo Duro fabricaron un remate que el brasileño se encargó de enviar al fondo de las mallas. Pocos minutos antes Diego López había vuelto a estar muy cerca de gol, pero su remate en el segundo palo a centro de Javi Guerra se marchó desviado cuando Reina ya estaba completamente superado.

Quiso aprovechar la inercia el Valencia y se lanzó a por el segundo, convencidos de que ese era el momento de dar un golpetazo mayúsculo en la mesa en la que se sientan los contendientes por la salvación. El choque entró en una ligera fase de correcalles que los de Setién trataron de paliar rápidamente con posesiones largas y agotadoras para el rival. Pasaron los minutos y el partido perdió veneno en ambas áreas. Se acercaba el descuento y ambos jugaron como si el empate pudiera ser firmado. El conformismo parecía reinar hasta que Javi Guerra se sacó de la chistera un pase digno de estrella para Alberto Marí, que superó con maestría la salida de Pepe Reina. Mestalla explotó pero Gil Manzano enmudeció el estadio señalando fuera de juego. Pitido final y reparto de puntos en el derbi autonómico. Paso muy tímido del Valencia hacia el objetivo y salto hacia atrás del Villarreal en su persecución a la Real por la cuarta plaza.