Esta semana tuvo lugar la cumbre de Singapur a la que acudieron Javier Solís, Layhoon Chan y Miguel Ángel Corona para verse con Peter Lim y, según el club, hablar de temporadas futuras. A la cita no acudió Rubén Baraja como sí lo hizo en su momento Gennaro Gattuso, una cuestión en la que no se quiso detener el técnico, pero de la que tuvo que hablar. «Me centro en lo importante para el club y para mí: que el equipo salga de esta situación, podamos respirar y la afición vea un futuro para el Valencia. Esto no es mi cometido ni tengo que valorar lo que no sea lo deportivo. Me concentro en que mis chicos estén convencidos de ganar, que hagamos un buen partido y sumar. Esto haremos de aquí al final», dijo, queriendo poner el foco en el aspecto deportivo y siendo más consciente que nadie de que salvarse es una cuestión fundamental para el futuro del club.

No dijo solamente eso, sino que explicó que el asunto del viaje a ver el máximo accionista es un asunto que no puede desviar su atención de este objetivo: «El club tiene que seguir su marcha pero ni gasto energía ni me preocupa lo más mínimo. Sabía que el viaje se iba a producir pero yo estoy a lo mío. Perder energía en otras cosas... no lo puedo controlar», señaló. Después de algunas semanas evitando hablar de finales el debate está más vivo que nunca: ¿es el partido de Balaídos una final para el Valencia? Baraja llegó a reconocer en la rueda de prensa previa que su equipo tiene más urgencia que el Celta de ganar y sumar, pero después evitó emplear este término. En una primera pregunta se le expuso que en Vigo sí se está dando esta consideración al partido. «Ellos lo plantean como una final y nosotros también. Estamos en la recta final y es importante para todos. El objetivo es ir a buscar el partido, hacer las cosas bien y conseguir un buen resultado», respondió el Pipo. Después, eso sí, lo matizó: «El compañero me ha preguntado que desde Vigo decían que el partido era una final y digo que si para ellos es una final, imagínate para nosotros. Si lo quieres catalogar como final... no nos van a dar una copa pero nos van a dar puntos si conseguimos una victoria. Nosotros necesitamos ganar, necesitamos sumar puntos para salir de esta situación y a partir de ahí tenemos que afrontar el partido con una gran determinación y creer en nosotros mismos», señaló. Acerca de cómo han preparado la contienda, Baraja señaló que han incidido en las cosas que son «fuertes», también en «mejorar las que deben ser importantes para el partido» y que buscan «minimizar» aquellas cosas que a veces le cuestan puntos al equipo.