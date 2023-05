3 de noviembre de 1940. «La delantera es la que debe repetirse, pues la experiencia de las pruebas en ella efectuadas, demuestran que, por fin se acertó en lo que sería el quinteto atacante valencianista para el resto de la temporada». El cronista Fix, pseudónimo del histórico periodista valenciano Ramón Ferrando Llácer, tiene clara su visión. La exhibición por 3-1 ante el Atlético Aviación de la delantera formada por Epi, Amadeo, Mundo, Asensi y Gorostiza, a los que incluye por ese orden en la crónica de El Mercantil Valenciano, guiará al Valencia en el resto de la campaña. El cronista acierta, pero se queda corto en su predicción. El quinteto atacante será inamovible durante una década y marcará para siempre la historia del Valencia con tres títulos de liga (con dos subcampeonatos) y dos ediciones de Copa (con tres subcampeonatos). Unas prestaciones tan avasalladoras que merecerán el nacimiento de una etiqueta inmortal. Nacía la delantera eléctrica.

Ese mediodía de noviembre, en un estadio lleno con 30.000 espectadores ante el Atlético Aviación, vigente campeón y equipo favorito del régimen franquista, será la primera vez que Mestalla vea en acción a los cinco magníficos. Sin embargo, la delantera vasco-valenciana, formada entre canteranos y atentos fichajes en el puzzle de la postguerra, ya había hecho su debut conjunto una semana atrás, en la victoria blanca en el campo del Hércules por 0-2, con tantos de Mundo por partida doble. Un triunfo que cortaba definitivamente la mala racha valencianista de principio de curso. El curso comenzó torcido tras haber empatado en la primera jornada ante el Athletic Club de Zarra, haber caído en Les Corts frente al Barcelona en un emocionante 4-3, haber sucumbido por 10-3 ante el imponente Sevilla de López, Torrontegi, Campanal, Raimundo y Berrocal (en la goleada más abultada de la historia del Valencia, aunque los de Nervión ya habían ganado también 11-1 al Barça).

Los blancos pasan por encima del Atlético Aviación, denominación de la época del Atlético de Madrid. Hasta el capitán, el defensa Juan Ramón, se atreve a disparar desde lejos. La delantera eléctrica, que aún no se la conoce con ese apodo, brilla con la gran actuación en la banda de Epi. El pequeño y formidable extremo derecha derrocha facultades, crea las mejores ocasiones de peligro, y da todo un curso de buen jugar. Marca un tanto precioso, el segundo, en un servicio muy adelantado de Mundo, autor de los otros dos tantos. Así lo describía Ferrando Llácer: «Con la velocidad de bólido, sorteó a varios contrarios en línea recta hacia la meta, para, sobre la marcha, rematar fulminantemente a la malla. Si este deportista continúa cuidando su forma física, triunfará. Centra matemáticamente y corre bien por la línea. Mundo es un cañón. Gorostiza debe despreocuparse un poco de su conservación y entregarse a sus compañeros. De lo contrario, desentona. Y por su nombre y su prestigio, no lo debe hacer». El árbitro anula un gol en apariencia legal al Valencia por lo que el cronista Fix, lo incluye en el titular de este periódico, aunque no subiera al marcador.

En la segunda mitad, sentencia Mundo. La «delantera eléctrica» daba los primeros chispazos goleadores. Llevaba 14 en 6 jornadas. Anotarían un total de 798 goles hasta que separaron sus caminos, al final de la década.