El central del Valencia CF Mouctar Diakhaby ha contestado a Juan Cala por su desafortunado tuit del domingo en el que cargó contra la afición y llamó "payaso" al guineano. "Sigues hablando porque te han protegido muy bien así que cállate un rato".

El valencianista respondió así al jugador del Cádiz que, a la finalización del partido, dijo en redes sociales: "Hoy Paulista y el amigo no se han ido del campo dolidos no? Hoy no hay comunicados, ni videos, hoy la afición ejemplar no sale a culpar no? El tiempo y solo el tiempo pone a cada payaso en su sitio".

Mouctar también se ha pronunciado sobre los insultos racistas a Vinícius. El guineano, que vivió un episodio similar en Cádiz, apoya al jugador brasileño y pide que el club sancione "duramente" a los que cometieron esos actos.

"Y sí, por supuesto que apoyo a Vinícius contra los insultos racistas que recibió de algunos aficionados . Y espero que mi club haga lo necesario para sancionar fuertemente a los que cometieron estos actos... no decir nada es ser cómplice", ha dicho.

El Valencia CF ha comunicado minutos antes que expulsará del estadio de por vida a los aficionados que profirieron gestos racistas a Vinícius Jr. "El club condena enérgicamente este tipo de comportamientos, que no tienen cabida en el fútbol y no se corresponden con los valores del Valencia CF y su afición".

Diakhaby volvió por segunda vez esta temporada al Nuevo Mirandilla de Cádiz. El estadio donde vivió uno de los episodios más tristes de su carrera deportiva en abril de 2021 al sufrir un episodio racista que tristemente ni LaLiga ni la RFEF pudieron demostrar. El guineano denunció que Juan Cala le dijo «negro de mierda» y pidió un castigo que nunca llegó. Casi tan grave fue el recibimiento del estadio a Mouctar en el Cádiz-Valencia de la temporada pasada.

El central, que entró en el minuto 60 por Omar Alderete, fue pitado y abucheado de manera enérgica con gritos de «fuera, fuera» hacia el futbolista francés. Un comportamiento que se repitió cada vez que el jugador entraba en contacto con el balón. Bordalás pidió silencio a la afición del Cádiz llevándose el dedo índice a la boca. El estadio cantó «¡Bordalás, hijo de puta!». El alicantino también defendió a su jugador en sala de prensa: «Como profesionales, son personas y no creo que haya sido justa la actitud con él».