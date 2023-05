El Valencia ha vuelto a emitir un comunicado en relación al episodio de racismo sucedido el pasado domingo en Mestalla. El club confirma que tres aficionados han sido detenidos por sus insultos contra Vinícius Jr y que está cooperando con las autoridades en la investigación pertinente.

En el escrito el Valencia condena reiteradamente el racismo y afirma que trabaja y seguirá trabajando para eliminar cualquier tipo de discriminación en Mestalla.

Comunicado íntegro del Valencia CF

El Valencia CF confirma que la policía ha identificado en las últimas horas a un total de tres aficionados que profirieron gestos racistas a Vinícius Jr en el partido del pasado fin de semana contra el Real Madrid.

El Valencia CF está cooperando con las autoridades en su investigación para eliminar el racismo en el Camp de Mestalla.

El Club reitera su condena más enérgica y su posición tajante contra el racismo y la violencia en todas sus formas y actuará con la misma contundencia con todas las personas identificadas aplicando su medida más severa: expulsándolos de por vida del estadio.

El Valencia CF no tolera ningún tipo de ataque racista. El racismo no tiene cabida en nuestro Club.

Hemos demostrado con acciones concretas y consistentes desde hace años que somos un club respetuoso. En los últimos años el Valencia CF ha liderado la lucha contra el racismo reclamando la necesidad de establecer protocolos contra esta lacra en los campos de fútbol. Y, en 2019, se expulsó a un aficionado del estadio de por vida por realizar gestos fascistas en un partido fuera de casa en la UEFA Europa League.

El partido contra el Real Madrid fue transmitido en directo y es totalmente falso que todo el estadio profiriera insultos racistas.

Ha habido mucha confusión y desinformación en los últimos días. El Valencia CF quiere hacer un llamamiento a la responsabilidad y al rigor. Este es un tema muy sensible y todo el mundo debe ser factual y concreto con los hechos. No podemos aceptar que se tache al Valencianismo como una afición racista. No es verdad. Pedimos respeto.

No hay lugar para el racismo en el fútbol ni en la sociedad.

El Valencia CF condena enérgicamente el racismo.