La decisión del Comité de Competición de la Real Federación de Fútbol de cerrar durante cinco partidos una de las gradas de Mestalla por los incidentes registrados en el partido del Valencia-Real Madrid del pasado domingo, con insultos al jugador Vinicius marca el final de la campaña electoral. Un cierre que se suma a las polémicas declaraciones del técnico madridista, Carlo Ancelotti, al final del encuentro señalando a los 46.000 aficionados que acudieron a coliseo valencianista de mantener comportamientos racistas.

Ximo Puig: "Mestalla no es racista"

Manifestaciones que, posteriormente, rectificó pero que han calado en el ámbito deportivo, político y social de la Comunitat Valenciana provocando una reacción unánime en contra de todos los partidos. El presidente de la Generalitat y candidato a la reelección, Ximo Puig, respondió de forma contundente para defender que la Comunitat Valenciana «no es racista», al tiempo que calificó de injusto que se focalice el problema en la afición valencianista. «Mestalla no es racista, la Comunitat Valenciana no es racista», remarcó. «No digo que se haya hecho bien o mal. Lo que no se puede es decir que este problema es valenciano», insistió.

Carlos Mazon: "Es una doble condena"

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, también se expresó en similares términos señalando una «doble condena» a lo sucedido en Mestalla, rechazando los insultos racistas pero también «cualquier criminalización de la sociedad valenciana o del conjunto de los valencianistas».

También añadía que «cualquier estigmatización o calificativo desproporcionado a una afición, pueblo o comunidad tiene que ir acompañada de una reacción también en bloque, negando lo que parece que algunos quieren trasladar».

Candidatos a la alcaldía de València y responsables de partidos con representación en su ayuntamiento condenaron los insultos racistas coincidiendo en que el racismo debe «quedar fuera» de todos los ámbitos y han pedido «tolerancia cero».

Además, recalcaron que ni València, ni Mestalla, ni la afición valencianista son racistas y señalaron que los insultos contra Vinicius se profirieron desde «un grupo muy reducido de personas» y no por parte de toda la afición. Igualmente, han lamentado que se esté «manchando la imagen de València» y han valorado «la rápida decisión» adoptada por el club de Mestalla para expulsar del estadio «de por vida» a los implicados.

Joan Ribó: "Todos sabemos quiénes son"

El cabeza de lista de Compromís y actual alcalde de la capital valenciana, Joan Ribó, afirmó que ante el racismo se debe «adoptar una postura unívoca de tolerancia cero». Destacó además que «lo que pasó dentro y fuera de Mestalla no es cosa de toda la afición sino de un grupo muy reducido de personas». «Todos sabemos quiénes son, el club sabe quiénes son y que tendrían que estar fuera del estadio desde hace mucho de tiempo», vino a decir.

Así, hacía «una petición muy clara al Valencia CF para que actúe de una vez por todas contra estas personas que están manchando la imagen de València». «Hay que evidenciar que el racismo no es una cosa de aquí», añadió el primer edil y candidato a la reelección, que apuntó que se percibe «una cierta idea centralista en la toma de decisiones» por lo sucedido en Mestalla «y en toda esta polémica».

«Problemas de este tipo hay en todos los campos y todas las ciudades y la justicia tiene que ser justa y proporcional aquí, en el resto de ciudades y, por supuesto, también en Madrid, para erradicar el racismo en todos los lugares, no solo en València», afirmó. Ribó aseguró que «el problema es el racismo» y consideraba que «no se puede actuar de una forma aquí y de otra allá».

«No se puede pretender una sanción ejemplar cuando pase en València y mirar a otro lado cuando pase, como hace nada, en Madrid. El centralismo, en el deporte, como en tantos otros ámbitos, es injusto y perjudicial para todos. También es malo para Madrid, que nadie se engañe. Ese centralismo también lo tenemos que denunciar y combatir, como hacemos constantemente desde Compromís, por lo que respecta a la financiación, a los trenes de Cercanías, a las inversiones o, ahora, al deporte», declaró.

Sandra Gómez: "El racismo tiene que quedar fuera"

La candidata del PSPV-PSOE y vicealcaldesa, Sandra Gómez, dijo que siente «mucha indignación». Así expresó su «más rotunda condena» hacia «los racistas», hacia quienes «insultaron en el partido que se jugó en Mestalla y que han generado tanto daño a la imagen de València». «El racismo tiene que quedar fuera de todos nuestros ámbitos: personal, familiar, laboral y, por supuesto, del deportivo», afirmaba.

Gómez celebró «la rápida decisión» para «localizar y expulsar de por vida» de Mestalla «a esa gente que no representa ni a València ni al valencianismo». «València no es racista, Mestalla no es racista, la afición valencianista no es racista», subrayaba en una entrevista a À Punt. A su vez, lamentaba la «campaña injusta» y «de desprestigio» hacia la capital valenciana a partir de «un relato que se ha iniciado desde Madrid y que está dañando profundamente nuestra imagen y nuestra reputación».