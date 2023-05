El Comité de Apelación de la RFEF rebajó de cinco a tres partidos el cierre parcial de Mestalla y dejó la multa económica en 27.000 euros, a diferencia de los 45.000 de la primera resolución de Competición. La grada de animación Mario Alberto Kempes, sin embargo, seguirá cerrada el domingo en el decisivo partido de LaLiga contra el Espanyol con la permanencia en juego. Apelación rechazó la petición de cautelar del Valencia. Los servicios jurídicos del club llevaron inmediatamente el caso al Tribunal Administrativo de Deportes (TAD) con el fin de conseguir una anulación total de la sanción, o en su defecto, una suspensión cautelar de la misma. El club y su afición están pendientes.

Desde el club se sigue creyendo que la resolución de Competición y ahora Apelación continúa siendo injusta y desproporcionada. Por eso llegará hasta el final. El Director Corporativo y portavoz del club Javier Solís ya anunció en Mallorca la intención de apurara todos los recursos legales. «Entraremos a fondo porque estamos todos en contra del racismo, pero de la misma forma no hay derecho a esa acusación que se ha hecho de manera directa a toda una afición que siempre se ha comportado de manera ejemplar y no se merece ese calificativo», aseguró. El problema es que los recuerdos del TAD no son buenos. El tribunal desestimó el recurso presentado por el capitán José Luis Gayà contra la resolución del Comité de Apelación de la RFEF de 13 de junio de 2022 por la que se confirmó la sanción de Competición de cuatro partidos.

Lo que ya tiene claro el Valencia es que no podrá reubicar a los aficionados jóvenes de la grada de animación. El artículo 57 del Reglamento de la RFEF lo prohibe en su apartado de ‘Clausura del recinto deportivo’. «En este sentido, el club sancionado con el cierre parcial de una zona debidamente acotada y determinada, no podrá en ningún caso, reubicar a los espectadores que ocupen dicha zona con carácter habitual. «En caso contrario, la transgresión de dicha exigencia podrá entenderse como un quebrantamiento de las sanciones impuestas pudiendo aplicarse las medidas establecidas en el artículo 64 del presente texto normativo».

Según el Artículo 64 del reglamento de la RFEF, «quienes cometan quebrantamiento de sanción impuesta o de medidas cautelares que resulten ejecutivas, serán sancionados con multa de 3.006 a 30.051 euros y con una o varias de las siguientes sanciones: Pérdida del encuentro en los términos descritos en el artículo 59 del presente código disciplinario, deducción de tres puntos en la clasificación, Descenso de categoría, celebración de partidos en terreno neutral o Clausura, total o parcial, del recinto deportivo de cuatro partidos a una temporada».

Declarado Alto Riesgo

Una más en la campaña de deprestigio de Mestalla. La permanente de la Comisión Antiviolencia acordó ayer declarar de alto riesgo el partido Valencia-Espanyol del domingo. Aunque se trata de un encuentro trascendental en la lucha por la permanencia en la categoría de ambos equipo, la decisión llega después de los insultos racistas proferidos hacia el madridista Vinicius Junior y la sanción impuesta al Valencia del cierre de la grada de animación rebajada por el Comité de Apelación a tres partidos.

El ritmo de entradas para el partido del domingo contra el Espanyol está siendo espectacular. La afición no quiere dejar solo al equipo en el último partido de la temporada. De momento, ya hay más de 10.000 entradas vendidas en la que (dependiendo de la grada de animación) podría ser la mejor entrada de la temporada por encima de los partidos contra el Barcelona y el Real Madrid.