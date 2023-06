La temporada está muy cerca de concluir y si el Valencia hace los deberes o no sucede una ‘carambola’ de resultados desfavorables pondrá punto y final a meses de mucho sufrimiento. En equipo y cuerpo técnico son conscientes de que lo tienen en su mano, pero también que quedando un solo encuentro no pueden jugar con fuego confiando en el resto de equipos, ya que aunque es muy difícil que se den las otras seis circunstancias al mismo tiempo, también es verdad que todos esos resultados son factibles ‘por separado’. En esta semana que puede ser clave para el futuro de la entidad ha hablado Carlos Marchena para los medios oficiales del club, dejando muy claro el mensaje que está trasladando al vestuario para afrontar el duelo ante el Real Betis: «Hay que salir a ganar y no mirar nadie. Tenemos que entra muy bien y hacerles ver quién se esta jugando algo en el partido. No hemos terminado, nadie se puede despistar», explicó.

El segundo del ‘Pipo’ Baraja fue preguntado acerca de si por el hecho de ser la última jornada y ser unificada la preparación era especial o había variado: «La rutina le viene bien a un equipo, hay jugadores con los que tienes que hablar más o menos, lo único es que lleguen en las mejores condiciones mentales. No hemos terminado, nadie se puede despistar y ese aspecto veo al equipo bien. Estar conectado y desconectarte es un peligro, no te puedes caer nunca», señalaba, prefiriendo optar por la normalidad que por cambios en el discurso. A pesar de ello, no negó que las codiciones de la jornada son especiales y que lo que esté pasando en otros estadios puede condicionar, por eso apeló a mantener la calma y la concentración: «Te dicen que está pasando un resultado, la gente celebra... pero hay que estar por encima de todo, mantener la calma, está todo muy justo, en todos los campos se juegan mucho y hay que estar siempre concentrados. Hay que saber controlar el nerviosismo como contra el Espanyol, ese gol nos dio confianza para afrontar el último partido», expuso. Si el Valencia cumple con su parte habrá llegado seguro al final de un túnel en el que no siempre se vio luz. Marchena explicó el camino que han recorrido desde que aterrizaron en el banquillo: «Llegamos en un momento delicado porque los jugadores estaban en una situación anímica y hemos hecho un largo viaje duro, los jugadores han salido de ahí, dependemos de nosotros y eso les ha dado seguridad y argumentos para ahora finiquitarlo en el último partido». Quizás la gran impronta que ha dejado este cuerpo técnico ha sido la importancia y la irrupción de los futbolistas de la cantera. Marchena también explicó este proceso: «Hay momentos que hay que sacar los recursos de bajo de las piedras y hay que tener esa valentía. No es fácil por el manejo del grupo, pero se lo han ganado en el campo y el nivel del grupo ha subido», señaló, al tiempo que deseó que la afición tenga un viaje de ida y vuelta al Villamarín que sea «todo felicidad» después de la decepción que fueron los desplazamientos tanto a Cádiz como a Almería.