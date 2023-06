La de hoy será una noche muy especial en el Benito Villamarín. El Valencia CF, que salvo hecatombe firmará la permanencia en Primera División, es el invitado de lujo a la despedida de Joaquín Sánchez del fútbol profesional. El gaditano pone punto y final a su carrera en su casa y ante uno de los equipos de los que ha formado parte a lo largo de su larga trayectoria. Ahora con Baraja de entrenador, el que fuera su compañero durante su etapa en la capital del Túria.

El Villamarín, ya con la tranquilidad de haber atado el sexto puesto que da acceso una temporada más a jugar a Europa League será una fiesta de agradecimiento al que ha sido su futbolista (del primer equipo) durante 14 temporadas. Seis en la primera etapa y ocho en la segunda.

Entre medias Joaquín también defendió los colores del Valencia CF, Málaga CF y la Fiorentina, siendo en Mestalla donde más tiempo disfrutó (sin contar el Betis). Un total de cinco temporadas. El atacante firmó por el cuadro blanquinegro en el mes de agosto de 2006 a cambio de unos 25 millones de euros. Se convirtió en uno de los fichajes más ilusionantes de un Valencia que, en aquella época, gozaba de un estatus bien distinto al que presenta actualmente. Concretamente ostentaba el honor de ser el tercer mejor equipo de España y luchaba incluso por títulos.

Montaña rusa

El paso de Joaquín por València no fue ni mucho menos sencillo. En su segunda temporada, con Ronald Koeman en el cargo, sufrió las consecuencias de un vestuario en el que se respiraba tensión por encima de cualquier otra cosa. A posteriori, el gaditano llegó a definir la situación que vivió como «la patada más gorda que he tenido en el fútbol». Incluso llegó a reconocer que «me levantaba por las mañanas y no quería ir a entrenar». Aún así esa temporada concluyó con un título de Copa del Rey. Una de las tres que tiene Joaquín en su palmarés (dos con el Betis y una con el Valencia). Tras esa auténtica montaña rusa de temporada el Valencia recuperó la estabilidad y Joaquín fue un hombre importante, cerrando su aventura en València en 2011 tras 218 partidos en total.

Hoy el destino ha querido que ponga el broche a su carrera precisamente contra el equipo que más le ha marcado por detrás por supuesto del Betis. Hoy Joaquín puede estar feliz de celebrar su despedida en familia.