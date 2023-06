Habrá manifestación contra Peter Lim. La última de la temporada. Libertad VCF ha convocado a la afición del Valencia y a la sociedad valenciana para protestar contra Peter Lim el próximo sábado 17 de junio. La propuesta de la asociación de oposición a Meriton es hacer una marcha cívica por la ciudad que arrancará a las 18:00 horas frente al Palau de la Generalitat «en señal de protesta por la situación del Valencia». La temporada ha acabado, pero las protestas contra la propiedad no. La lucha contra el máximo accionista continúa: 17-J. «Ha llegado el momento de salir a la calle para denunciar, en un grito de socorro unánime, lo que acabará con la muerte de nuestro Valencia si no lo impedimos. Es intolerable que en una sociedad como la nuestra sigamos aceptando con resignación, cuando no con normalidad, que la institución civil más importante de nuestro pueblo este secuestrada por especuladores que mercadean con futbolistas, Peter Lim y Jorge Mendes», decía el comunicado.

Libertad VCF emplaza al valencianismo y a la sociedad valenciana a decir alto claro a Peter Lim y los ejecutivos de Meriton que «no les queremos». «El próximo sábado 17 de junio, hemos de decir alto y claro a Peter Lim y a los dirigentes que tiene aquí en Valencia, Layhoon y Javier Solís, que no les queremos. Les vamos a pedir que sean responsables y tengan un mínimo de generosidad para escuchar a la afición que les pide que se sienten a pactar su salida de nuestro club. Hacer oídos sordos al sentir de miles de aficionados es una evidente forma de maltrato y vejación que estás personas llevan practicando contra una gran parte de la sociedad valenciana durante ya muchos años». La plataforma ha elegido el Palau de la Generalitat porque entiende que el problema del club con Peter Lim «es responsabilidad ineludible de las administraciones públicas». «Convocamos la manifestación frente al edificio que representa la más alta institución del gobierno valenciano, porque entendemos que, es responsabilidad ineludible de las administraciones públicas, ser puente de dialogo entre la afición y el máximo accionista, en la búsqueda de esa solución que suponga su salida del accionariado del Valencia definitivamente y sin excusas. A las fuerzas políticas que en breve formaran los gobiernos de la Generalitat y el Ajuntament de Valencia, les recordamos que solo hay dos posibilidades, ser parte del problema o ser parte de la solución. ¿Ustedes donde se encuentran?» Libertad pide la unión y la colaboración del resto de colectivos valencianistas. «Pedimos la colaboración de todos los colectivos y grupos de aficionados valencianistas, que esperamos asistan y promocionen esta marcha. Es fundamental que estemos unidos. Somos muy conscientes de que los avances han sido pocos y el peligro de un descenso y consiguiente desaparición es cada vez más inminente. Hacemos autocrítica y prometemos aún más trabajo, pero también queremos transmitir a la afición que avanzamos en el objetivo final. Durante toda la temporada no le hemos fallado al equipo, ahora no le podemos fallar al escudo. Es nuestro deber salir todos juntos y conformar el movimiento definitivo que acabe con este sufrimiento» La propuesta de Libertad VCF ya ha conseguido el respaldo de otras plataformas de oposición a Meriton como, por ejemplo, ‘Espíritu del 86’. «Ahora o nunca. Esta afición que sostuvo al equipo en el campo, exige sin ambages la intervención de la Generalitat y de CaixaBank en la salida de Meriton del Valencia. Juntos somos más», manifiestan.