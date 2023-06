El Valencia CF está obligado a invertir en la delantera. Rubén Baraja afronta el mercado con la obligación y la convicción de hacer cambios en la posición de ‘9’. El equipo tiene un problema en ataque y el club tiene que solucionarlo este verano. Edinson Cavani, Hugo Duro y Marcos André acabaron la temporada convertidos en la peor tripleta de delanteros de LaLiga. Solo siete goles entre los tres es un bagaje muy pobre. Ni los números ni las sensaciones les avalan. El Pipo lo tiene claro: quiere un delantero que aporte goles. Peter Lim y el mercado tendrán la última palabra.

La falta de puntería ha condenado al equipo a luchar por la permanencia esta temporada. Primero Gennaro Gattuso y después Baraja echaron de menos la falta de goles de sus delanteros. La sequía realizadora de Cavani (5), Hugo Duro (1) y Marcos André (1) ha pasado factura. Niguno de los tres ‘nueves’ estuvo a la altura. Por increíble que parezca, sus siete goles solo le han traducido en 2 puntos para el equipo: el empate (2-2) contra el Elche de Mestalla con doblete de Cavani y empate contra el Sevilla (1-1) del Sánchez Pizjuán con gol del uruguayo. Los otros dos goles del ‘Matador’ en las derrotas contra el Mallorca y el Villarreal no sirvieron de nada. El gol de Hugo Duro fue el quinto en la goleada (5-1) al Getafe. El de Marcos André fue el segundo en la victoria holgada (3-0) al Celta de Vigo.

Baraja no acabó la temporada contento con ninguno. El Pipo lo escenificó en el partido de la última jornada en el Benito Villamarín. Cavani y Hugo Duro se quedaron sin minutos en el banquillo. El entrenador prefirió dar entrada al canterano Alberto Marí en la segunda parte antes que ellos. El descontento del cuerpo técnico venía de lejos. Los dos fueron perdiendo protagonismo en las últimas semanas del campeonato. El equipo de hecho, afrontó las últimas dos finales por la salvación contra el Espanyol y el Betis sin delantero centro nato: Justin Kluivert fue el elegido.

El club escuchará ofertas

El futuro de Cavani, Hugo Duro y Marcos André está en el aire. El club escuchará ofertas por los tres de arriba este verano. Ninguno de los tres tiene el puesto asegurado la próxima temporada. A Cavani le queda un año de contrato (2024) y, de momento, la versión de su entorno es que quiere continuar. En los últimos días se le ha relacionado desde Argentina con el Boca Junios. El Valencia ejecutó la opción de compra por Hugo Duro el año pasado y tiene contrato hasta 2026. Marcos André (ya con doble nacionalidad desde diciembre) también acaba su vinculación con el Valencia en 2026. Terminó la temporada con una rotura del menisco externo de su rodilla derecha, pero estará a disposición del entrenador cuando arranque la pretemporada en julio. El verano será largo para los tres.

El equipo sobrevivió en el tramo final de la temporada gracias a los goles de los canteranos Javi Guerra, Diego López y Alberto Marí y de sus jugadores de ataque más en forma: Samuel Lino y Justin Kluivert. El brasileño y el neerlandés, el falta de los goles del ‘9’, acabaron la temporada convertidos en los máximos goledores de la plantilla. Ambos con 6 goles en LaLiga. Hay que remontarse hasta la campaña 16/17 para encontrar unos registros tan pobres. Aquel año Simone Zaza, Santi Mina y Munir El Haddadi finalizaron la temporada con 6 goles en LaLiga, lejos de los 11 de Gonçalo Guedes y Carlos Soler en la campaña 22/23, los 16 de Rodrigo Moreno en la 17/18, los 13 de Paco Alcácer en la 15/16 o los 12 de Dani Parejo en la 14/15. Todos ellos vendidos por Meriton.

El club también tendrá que tomar una decisión con el canterano Alberto Marí. El delantero del Mestalla que dio los tres puntos con su gol al Celta de Vigo en la prolongación acaba contrato en 2024, pero a diferencia de Javi Guerra y Diego López todavía no ha recibido la llamada del club para renovar. El alicantino se ha ganado un puesto en el primer equipo como sus compañeros del filial. El club y Baraja tendrán que tomar una decisión.