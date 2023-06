Rubén Baraja busca un sustituto urgente para Carlos Marchena. El sevillano no seguirá como segundo entrenador del Valencia. Una baja importante para el proyecto y para el cuerpo técnico que obliga al Pipo a encontrar un recambio de garantías en los próximos días. El técnico ha intentado sin suerte la opción Miguel Ángel Ferrer ‘Mista’ (continúa ligado a una cadena de televisión como comentarista de partidos de LaLiga) y ha contactado con un ex del Atlético de Madrid. Lo que está claro es que Baraja necesita acertar con su mano derecha. El vacío que deja Marchena en el vestuario de la ciudad deportiva de Paterna es muy grande.

Marchena, salvo sorpresa, no continuará como ayudante de Baraja en el banquillo del Valencia. El andaluz ha decidido no seguir en el club a pesar de que fue la única petición del Pipo al club cuando asumió el cargo en el mes de febrero. Carlos es uno de los favoritos del presidente del Sevilla Pepe Castro para ocupar un cargo en la secretaría técnica del club hispalense como consecuencia de la inminente salida de Monchi. El director deportivo del Sevilla considera que su ciclo en el Sánchez Pizjuán está agotado, está enfrentado con el Consejo de Administración y a un paso de convertirse en el nuevo ‘jefe’ del Aston Villa tras confirmarse la salida de su presidente ejecutivo Christian Purslow. Marchena, que llegó a la entidad hispalense tras la salida de Monchi y se marchó con la llegada del mismo años después, es uno de los favoritos para ocupar un cargo en la nueva estructura. El caso Monchi explotó la semana pasada porque el exportero tenía en mente un proyecto para el Sevilla en el que no entraba José Luis Mendilibar, pero Castro impuso la continuidad del vasco desde presidencia.

Baraja asumió el banquillo del Valencia hace cuatro meses solo con la ayuda de Marchena. Su plan ahora pasa por recuperar a su viejo cuerpo técnico. El pucelano quiere rodearse de gente de su máxima confianza y uno de los nombres propios es Manu Poblaciones, que este año ha sido parte del cuerpo técnico de Paco López con el Granada, que este año ha ascendido a Primera División. El preparador ya estuvo en el ‘staff’ de Baraja durante su etapa en el Tenerife en la temporada 19/20.

Junto a él también podría llegar José Ramón Rodríguez, director de metodología del RCD Espanyol. Este también ha trabajado junto al técnico del Valencia desde que arrancara su trayectoria en los banquillos; Juvenil A División de Honor del Valencia, Rayo Vallecano, Elche, Sporting y Tenerife, tras coincidir inicialmente en el Huracán CF. La idea del Pipo es formar su equipo cuanto antes para empezar a preparar la pretemporada que arrancará a principios de julio todavía con fecha por determinar.

La sombra de Carlos Marchena fue clave para generar un ambiente positivo alrededor del equipo para calmar a los jugadores y ayudarles a rendir mejor. El sevillano también estuvo encima de su defensa. Carlos, como especialista en la materia, está pendiente de las marcas, fue uno de los mejores centrales de la historia del club y transmitió a sus jugadores todos los conceptos defensivos que le hicieron grande.