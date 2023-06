La manifestación del valencianismo contra Peter Lim del sábado ya tiene pancarta. «Juntos por el futuro del Valencia. No le fallaremos al escudo. Lim go home». Es el lema que ha elegido Libertad VCF para encabezar la protesta del 17-J contra el máximo accionista que tendrá lugar el sábado por la tarde a partir de las 18:00 horas en las calles de la ciudad. El colectivo valencianista de oposición a Meriton ha elegido «Juntos por el futuro del Valencia» para reforzar la importancia de estar unidos en este momento crítico en la historia de la entidad de Mestalla y no dividirse como intentan constantemente los ejecutivos del club. «No le fallaremos al escudo» es lanzar un mensaje de fidelidad a un sentimiento y unos colores. El valencianismo no falló al equipo en los últimos meses de la temporada con el descenso a segunda en juego y no puede hacerlo ahora ante la amenaza que supone la continuidad de Lim al frente de la gestión del club. «No hay que fallar al escudo porque es lo que nos queda, es lo que tienen secuestrado», asegura el presidente de Libertad José Pérez.

La pancarta que encabezará la manifestación del sábado ya está lista. También el itinerario. La marcha cívica comenzará frente al Palau de la Generalitat, el edificio que representa la más alta institución del gobierno valenciano. No es casualidad. Libertad entiende que «es responsabilidad ineludible de las administraciones públicas, ser puente de dialogo entre la afición y el máximo accionista, en la búsqueda de esa solución que suponga su salida del accionariado del Valencia definitivamente y sin excusas». La protesta continuará por la Plaza de la Reina y la Calle San Vicente hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento. Libertad ya lanzó un mensaje al nuevo gobierno en su convocatoria de la protesta. «A las fuerzas políticas que en breve formaran los gobiernos de la Generalitat y el Ajuntament de Valencia, les recordamos que solo hay dos posibilidades, ser parte del problema o ser parte de la solución». La marcha continuará por la Calle de Las Barcas y Pintor Sorolla hasta llegar a la sede de Caixabank, principal acreedor del Valencia y que las plataformas convocantes consideran que puede desempeñar un papel importante. La manifestación continuará por la Calle Pintor Sorolla y finalizará en una zona amplia como la Plaza de Alfonso Magnánimo (Parterre) para evitar que los aficionados se concentren en una vía pública. El valencianismo se ha citado el sábado en la Palau de la Generalitat para protestar contra el máximo accionista del Valencia CF. Además de Libertad, ya han confirmado su presencia colectivos como l’Agrupació de Penyes, Espíritu del 86 o Últimes Vesprades a Mestalla. La unión del valencianismo, como afirmó Libertad en su comunicado oficial es clave. «Es fundamental que estemos unidos. Somos muy conscientes de que los avances han sido pocos y el peligro de un descenso y consiguiente desaparición es cada vez más inminente. Hacemos autocrítica y prometemos aún más trabajo, pero también queremos transmitir a la afición que avanzamos en el objetivo final. Durante toda la temporada no le hemos fallado al equipo, ahora no le podemos fallar al escudo. Es nuestro deber salir todos juntos y conformar el movimiento definitivo que acabe con este sufrimiento. Hemos de decir alto y claro a Peter Lim y a los dirigentes que tiene aquí en Valencia, Layhoon Chan y Javier Solís, que no les queremos».