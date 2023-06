De la Generalitat a Westminster, la protesta contra Lim llega a Londres

El valencianismo volvió a salir a la calle el pasado fin de semana para protestar contra Peter Lim y para decirle a las instituciones que trabajen para sacarlo. La manifestación tuvo su epicentro en el Cap i Casal, pero el partido se jugó en paralelo también fuera de nuestras fronteras. En concreto en la ciudad de Londres. Allí César Sotoca, un joven valencianista, empapeló con carteles contra el máximo accionista las zonas más emblemáticas de la capital británica con un código QR explicativo de la situación que vive el Valencia CF.

«Quería estar en la manifestación, pero me encontraba a muchos kilómetros de distancia y me pregunté que podía hacer para protestar», explica César a Superdeporte. Este valencianista de 21 años ha estado realizando el ‘Erasmus’ en Londres, uno de los principales centros económicos y culturales del mundo y en el que Lim tiene algunos de sus negocios. Entonces pensó que podía ser una buena idea trasladar allí el descontento de la afición blanquinegra dentro de sus posibilidades. Imprimió unos 60 carteles amarillos en dos formatos, uno que rezaba «Peter Lim go home» y otro «Peter Lim has destroyed Valencia CF» (Peter Lim ha destruido el Valencia) que fue pegando por zonas clave de la ciudad londinense por las que pasan todos los días miles de personas de todo el mundo: Camden Town, Soho, toda la zona que rodea el Big Ben, Tower Bridge, London Bridge o el palacio de Westminster: «Que ataquen su prestigio a nivel internacional es lo que más le ‘pica’», argumenta César, que para dar contexto a la protesta añadió un QR en los carteles que al escanearlo con el móvil conducía al vídeo que hizo ‘The Athletic’, un prestigio medio de comunicación inglés, que explica los más de ocho años de gestión de Lim que han llevado al Valencia a una situación límite.

Propuesta ‘Erasmus’

Unos días después de realizar su particular manifestación, César explica que le gustaría sentar un precedente y que un colectivo como puede ser Libertad VCF se plantee coordinar más protestas de este tipo a lo largo de Europa. Cree que el Erasmus puede ser un arma importante: «Cada año España exporta miles de estudiantes por el continente y hay muchos valencianistas», señala, planteando que es viable simultanear las manifestaciones en Valencia con visibilizar el hartazgo con Peter Lim también fuera porque hay muchos aficionados jóvenes y con ganas de actuar repartidos por las principales ciudades de Europa.

Un año complicado

El valencianismo ha vivido una de las temporadas más agónicas de las últimas décadas, luchando hasta el final por no descender. En Mestalla se ha vivido con angustia, pero en la distancia ha sido especialmente complicado. «Soy una persona que le gusta ir al estadio, desde aquí ha sido un año muy difícil de gestionar. Personas de otras partes al principio me hacían bromas y acabaron apoyando al Valencia por mí en los últimos cinco partidos», explica, al tiempo que se lamenta al ver la caída en picado a nivel de prestigio del club en el extranjero. «Aquí lo que más les suena es lo de Gary Neville», pero nos ha hecho mucho daño salirnos de todos los rankings y competiciones europeas», sentencia