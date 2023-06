Vinicius Jr. tenía que declarar hoy en el juicio por los insultos racistas recibidos por parte de unos aficionados en Mestalla, pero ayer pidió que le aplazasen su comparecencia. Según fuentes judiciales a las que ha tenido acceso Superdeporte, tenía incluso la posibilidad de realizar esta declaración desde Miami pero ni siquiera ha pedido hacerlo... prioriza sus vacaciones. El litigio está en marcha desde la semana pasada, cuando los acusados de vertir estos insultos contra él declararon ante la jueza y dos de ellos reconocieron los gestos y señalaron la actitud provocativa del brasileño durante todo el encuentro. Este martes era el turno del futbolista, pero prefiere hacerlo en otra fecha.

El Real Madrid, que hasta entonces no se había personado en la causa, lo ha hecho este lunes para pedir que su jugador declarase más tarde. El escenario que se abre ahora es que la jueza ha de tomar la decisión de permitírselo o no. En principio ha aceptado otorgarle al futbolista madrileño el aplazamiento, pero en el caso de que no declarase en la segunda fecha que se acabe estipulando se archivaría la causa dado que la declaración de Vinícius es imprescindible por ser el receptor de los hechos que se juzgan.

Cabe reseñar que el jugador tenía la posibilidad de declarar desde el juzgado de residencia en el que se encuentra y también podía pedir hacerlo desde el domicilio en el que se esté hospedado en este momento, pero tampoco ha considerado oportuno solicitarlo. No quiere sacar tiempo para una causa de la magnitud y la importancia que tiene este juicio.

Cuando sucedieron los hechos todos los actores del fútbol español e incluso del mundo de la política se significaron con celeridad. Para hablar y también para cerrar parcialmente la grada de Mestalla en tiempo récord en una bochornosa resolución del Comité de Competición, que volvía a marcar un precedente de agravio comparativo con el Valencia CF ya que en la misma campaña ya se habían producido más episodios de racismo -en muchos de ellos siendo el propio Vinícius la víctima-, pero la realidad es que el estadio valencianista fue el único contra el que se actuó incluso a pesar de que la semana anterior los ultras del RCD Espanyol irrumpieron en el césped con ánimo de agredir a los jugadores del FC Barcelona. Pero contra el RCD Stadium no hubo sanción alguna y contra Mestalla se taró unos escasos días y no se atendió a las peticiones de medidas cautelares del club para tener a su público en la penúltima jornada.

También se apresuró Carlo Ancelotti para afirmar que «todo» Mestalla le cantó «mono» a Vinícius a pesar de que las imágenes evidenciaban que se le dijo «tonto». Naturalmente tuvo que rectificar en su siguiente comparecencia porque lo que había dicho era una acusación muy grave y que generó mucho revuelo. No se ha disculpado todavía ni ha rectificado el propio Vinícius, que en sus redes sociales también se dio mucha prisa para subir un vídeo de todo Mestalla subtitulando «mono» los cánticos contra él, algo que nunca se produjo, pero que puso al valencianismo en su totalidad en el foco.

Toda esa celeridad ha brillado por su ausencia cuando le tocaba hacer un pequeño alto en sus vacaciones para prestar declaración en un juicio que lleva una semana en marcha y en la que los acusados ya han testificado, así como la fiscal, en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

Hipocresía

Este hecho llega también después del episodio racista sufrido por James Nnaji, jugador del FC Barcelona de baloncesto, en su llegada al Wizink Center (pabellón del Real Madrid). El club madridista no hizo ninguna declaración institucional al respecto, al contrario que el Valencia CF, que desde el primer momento abrió una investigación para encontrar a los culpables y expulsarlos de por vida del estadio de Mestalla. Tampoco Vinícius se solidarizó con él en redes sociales después del incidente. Con él los jugadores valencianistas y el resto de compañeros de profesión fueron rápidos y ejemplares para mostrarle su apoyo.

Campaña de desprestigio

A pesar de la rápida actuación del club en su condena e identificación de los autores, aquella semana se arrancó una campaña de criminalización para toda la afición del Valencia a causa de las declaraciones de Carlo Ancelotti y el vídeo del propio Vinícius Jr. que tuvo un gran ‘eco’ mediático por parte de programas que no dieron ni un solo minuto a cubrir los insultos contra Nnaji. En aquellos días los políticos valencianos tuvieron que intervenir a nivel nacional para que no se tildase injustamente de racista a la sociedad valenciana. También se reveló contra todo aquello Mouctar Diakhaby, que se sintió muy solo cuando quién denunció los insultos fue él y no quiso participar la campaña ni posar con la pancarta.