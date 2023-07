Mientras el Valencia CF sigue trabajando en la confección de la plantilla de cara a la temporada 2023/24, el cuerpo técnico de Rubén Baraja y sus jugadores ya saben cuál será el plan de pretemporada este verano. De momento la plantilla sigue disfrutando de unas semanas de vacaciones para descansar tanto mental como físicamente de una temporada que ha sido demoledora en todas los sentidos, pero que, por suerte, no concluyó con la tragedia que hubiese supuesto el descenso.

El descanso durará hasta el siete de julio, día en el que los futbolistas están citados en Paterna para someterse a las pertinentes pruebas médicas y de esfuerzo. Tras el fin de semana, concretamente el lunes día 10, comenzarán las sesiones de entrenamiento en la Ciudad Deportiva. Allí los jugadores trabajarán a las órdenes del Pipo y su cuerpo técnico durante una semana entera antes de hacer frente al primer test de la pretemporada: el martes 18 de julio ante el Nottingham Forest. El cuadro de Mestalla ya jugó contra el equipo inglés el pasado mes de diciembre, en un choque también amistoso mientras se disputaba el Mundial de Catar. En aquella ocasión el equipo de Nottingham se llevó el gato al agua por 1-2.

El sábado de esa misma semana el Valencia disputará el segundo amistoso de los cinco que jugará en total en verano, el primero a domicilio. La entidad de Mestalla ha sido invitada por el Spartak Trnava eslovaco para disputar un partido con motivo del Centenario del equipo local. El choque se disputará en el Antona Malatinského Stadium de Trnava a las 18 horas.

Suiza, refugio de nuevo Sin tiempo que perder, al día siguiente (23 de julio) el equipo hará las maletas rumbo a Suiza, donde llevará a cabo un ‘stage’, tal y como hizo el verano pasado con Gennaro Gattuso al mando. En esta ocasión será más corto, pero dará tiempo a disputar el tercer partido de preparación antes del inicio de una nueva temporada. Será ante el St. Gallen (el 25 de julio), que ya fue rival durante la pretemporada pasada.

Tras pasar una última noche en Suiza el Valencia regresará a Paterna el día 26 para continuar con la preparación en casa. El día 29 volverá a jugar en el Antonio Puchades para otro test ante el recién ascendido Alavés, que será rival durante el curso en liga. Y con el punto y final puesto en el mes de julio, el equipo de Baraja arrancará agosto con el Trofeu Taronja (cinco de agosto) como último ensayo antes de tomar partida en LaLiga. La de este año, la 51 edición, será ante el Aston Villa de Unai Emery y, salvo giro inesperado, el central Pau Torres.

Casi con total seguridad Rubén Baraja comenzará la pretemporada con una plantilla que no será la definitiva para el inicio de liga. La operación salida ya está en marcha, y parece que avanza, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Yunus será el primero en hacer las maletas, pero no el único, y durante el ‘stage’ pueden haber más salidas. En cuanto al apartado de ‘altas’, todavía no se ha producido ninguna, pero se espera que se vayan dando con el paso de los días.