Medalla de Oro de la FFCV. ¿Qué significó para ti el galardón?

Fue un día muy especial para mí porque he dedicado toda mi vida deportiva a la Federación en mis principios tanto de coordinador como de seleccionador durante quince años. Seleccionar jugadores en esos momentos me sirvió muchísimo para que luego viniera Javier Subirats y me propusiera hacer lo mismo pero en el Valencia. Y así, empecé a captar jugadores y lo sigo haciendo 26 años después. Esos fueron mis inicios y los de mi gente que son los mismos de siempre y que me han permitido que luego me asignen a mí todos los jugadores por la responsabilidad, pero es un trabajo de todos. Sin mi gente sería algo, pero no lo que en realidad me he convertido. Ahora me llevo los premios, supongo que será también por la edad, pero me satisface por ellos. Cuando me dieron la medalla dije que eran los principales protagonistas, a parte de dedicárselo a mi mujer, mis hijos y sus nietos. Estuve rodeado también de clubes de fútbol base. Y los quise dignificar porque nosotros recogemos los frutos que los trabajan día a día sin prácticamente medios. En parte los premios son de ellos.

115 jugadores captados en el VCF que han jugado en primera.

Tenemos un pergamino o un papiro como me dicen, con todos los jugadores captados desde que se ficharon, cuándo debutaron y en qué equipo están ahora. Y vamos por 115. Muchos le han dado un rendimiento al Valencia que es la función para la que se trabaja, obtener jugadores para el primer equipo y abaratar costos en plantilla. Muchos han dado rendimiento y se han vendido por muchos millones entre ventas y derechos de formación. Albiol, Silva, Isco, Pablo Hernández, Jordi Alba, Bernat, Alcácer, Ferran, Soler... muchísimos. Es la labor, no hay otra. Luego hay otros que no han dado rendimiento al Valencia pero que se captaron como Rafa Mir o Borja Iglesias, Toni Martínez, Fran Navarro, Gazzaniga o Jutglà. De esos he tenido muchos. La lista es interminable.

¿Cuántos millones le puedes haber dejado al club?

Entre ventas y derechos de formación muchos millones y ahora serían más porque antes era un momento del mercado en el que no se pagaba tanto como ahora. Ahora se está intentado volver a generar jugadores de proyección como Yarek, Mosquera, Jesús Vázquez, vienen jugadores por abajo como sobre todo Javi Guerra, también Rubo, César Tárrega, Facu, Mario, Gozálbez. Nosotros vamos a seguir buscando jugadores para que lleguen al primer equipo y luego el club es el que manda.

¿Cuál fue el primer jugador captado?

El primero fue Héctor Font y Xisco Muñoz. Xisco del Mallorca y Font de Villarreal de Fontdemora. Luego el Villarreal lo reclamó y tuvo que retornar por la camaradería que había entre el Valencia y el Villarreal en aquel entonces.

¿Cuál fue el más difícil?

El más difícil fue Jordi Alba. Tuve que viajar cuatro veces a Barcelona. El Cornellà era muy duro y pedía unas cantidades que yo no podía, pero después de cuatro viajes se fraguó el fichaje.

¿Con cuál te quedaste con las ganas?

Con las ganas me he quedado con muchos, pero muchas veces no había dinero.

¿De cuál te sientes más orgulloso?

De todos. Pallardó que lo he dado todo, me dijo que jugaría en Primera y lo consiguió. Igual que Xisco Muñoz.

Los de Silva e Isco son de premio.

En el fichaje de Silva hubo un agente que colaboraba conmigo y con Edu Maciá en Canarias y nos trajo cuatro jugadores entre los que estaba Silva que probó en el División de Honor, Vitolo y Giovanni. Los vimos y se firmaron los cuatro. A Isco nos los ofrece un padre de un jugador, Aguilar se llamaba, y lo traje al torneo de Tendillo de Moncada y le vimos con una capacidad que nadie se las explicaba. Era magia. Fue bonito ver su evolución. Silva lo es todo, Jordi lo es todo, cualquier jugadores de los que he fichado lo es todo porque todos se han portado fenomenal conmigo siempre y se acuerdan de mí en mi cumpleaños.

Menudo rendimiento le han dado al equipo los dos últimos: Diego López y Alberto Marí.

Fui a ver un delantero del Espanyol a la ciudad deportiva del Barcelona con Ureña y en ese momento vimos a Burlamaqui y a Diego. A Diego lo vi de delantero centro puro, era rápido, incisivo, iba a los espacios. Ahora ha salido a la banda y ha dado mucho rendimiento. Luego mandé a Ricardo Ballester y Manu Micó a verlo a Marbella y se hicieron los informes para firmar y vaya si ha resultado. Con Alberto Marí tuvimos muy claro su capacidad de gol que es lo que teníamos muy claro. Vimos un montón de vídeos con goles con todas las superficies y definiciones de todo tipo: por arriba, por abajo, de cabeza, de volea.. Se le vio y se firmó con tiempo del Eibar y está dando un rendimiento muy importante. Es el mi objetivo no es otro.