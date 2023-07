Segundo día de las pruebas médicas en el Valencia CF y un hombre centraba todos los focos: Edinson Cavani. El delantero uruguayo, que no ha tenido compromisos internacionales en los meses veraniegos, se incorporaba ayer al equipo para realizarse los chequeos y en su llegada a IMED desató una gran expectación para medios y periodistas por su situación en el equipo y en el mercado de fichajes. El uruguayo se paró a hacerse fotos y respondió a las preguntas con un «estoy aquí».

El delantero valencianista, no obstante, no tiene asegurada su continuidad en Mestalla. De momento desde su entorno se dice que la intención del futbolista es la de quedarse, el último en hacerlo fue su padre, pero el mercado está en sus compases iniciales y la realidad es que tiene una ficha realmente elevada y completamente descompasada con el rendimiento que ofreció la pasada temporada, de alrededor de 2,5 millones de euros netos. En 2023, no obstante, no marcó ni un solo gol en un momento de máxima necesidad para el Valencia CF y terminó la campaña con unos guarismos realmente pobres. Su padre dijo sobre su futuro que «su deseo es quedarse a terminar el contrato en Valencia» y acerca de su estado físico señaló que «ya se le ve que no es el jugador de hace unos años atrás. Las molestias físicas empiezan a pesar».

A partir de ahí se contemplan todos los escenarios. Desde que salga traspasado a que lo haga con la carta de libertad, pasando por que se quede en la plantilla para cumplir su contrato y tratar de recuperar una buena versión de un delantero cuya carrera y trayectoria son prácticamente intachables, habiendo marcado goles allí dónde ha estado. Rubén Baraja sabe que no se podrá remodelar la delantera al completo y que deberá recuperar a alguno de ellos para la causa. El uruguayo puede ser ese atacante si no se encuentra una salida satisfactoria, aunque lo que está claro es que su salario condiciona la planificación deportiva. El mercado dirá dónde se encuentra el futuro de Cavani.

Fair play financiero

Después de acordar un pago de cuatro millones de euros con el Barça pertenecientes a la ‘Operación Neto-Cillessen’ y contemplando otros ‘picos’ que el club ha cobrado por variables y porcentajes de futura venta en ventas anteriores, el club ha logrado dejar de estar excedido en el Fair Play Financiero.

Este buen pico se une al 1,2 que le corresponden por el traspaso de Geoffrey Kondogbia al Marsella y los cerca de 2,3 que llegarán por el pase de Fran Navarro al Oporto. Por otro lado, está muy avanzado el traspaso de Kangin Lee al PSG mediante el pago de la cláusula, lo que supondría cerca de 800.000 más para el Valencia CF por derechos de formación. La suma total de ingresos asciende pues a los 8 millones de euros sin haber tenido que realizar hasta el momento ninguna venta. De los cuatro jugadores que van a dejar rédito económico este mercado, dos son canteranos y otros dos conllevaron gastos previos. Concretamente Navarro y Kang In son de la primera categoría y tanto Kondogbia como Neto, de la segunda.